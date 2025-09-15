Luis Novaresio vio Homo Argentum y destrozó a Francella: "Denigración".

El periodista Luis Novaresio contó que vio la película Homo Argentum y lanzó una crítica durísima hacia el actor que la protagoniza, Guillermo Francella. Qué dijo Novaresio.

El último sábado, semanas después del estreno de la película argentina dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Novaresio publicó un contundente mensaje en sus redes sociales. "Llego tarde -pero llego- a la discusión de la peli Homo Argentum", comenzó el descargo que escribió en su cuenta de X.

"No entiendo la polémica sobre un film que es pura exhibición de publicidades y chivos matizada que con algún diálogo banal, obvio y con tedio que prescinde del talento actoral de Francella y carece de la originalidad, sutileza y belleza del cine de Cohn y Duprat", continuó Novaresio, quien no se guardó nada al dar su opinión sobre el film que dividió opiniones en la sociedad.

Por último, el periodista de La Nación Más concluyó: "Es como un continuado de los avisos publicitarios que se ponen antes de las pelis con un argumento sin gracia. Eso sí: el final es de una agresividad e injusticia schifose por la denigración a la comunidad italiana y su inmigración. Muy bajo".

En Homo Argentum, Francella interpreta a 16 personajes distintos.

Qué dice Francella de Homo Argentum

Hace algunas semanas, y en diálogo con Radio Rivadavia, Francella valoró: "Hace mucho que la gente no concurre a los cines. Un montón de amigos me han llamado y me dicen 'he vuelto al cine después de tanto tiempo solo para verte'". "La gente se divierte y se emociona. La película genera temas y estamos felices que esté pasando eso. A lo largo de los años el combustible ha sido el público. Es lo más sanador y hermoso que a un artista le puede", agregó.