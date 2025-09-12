Luis Novaresio compartió una publicación falsa de Fuerza Patria y se indignó en vivo.

En medio de la transmisión de su programa en A24 , Luis Novaresio se indignó al leer en vivo un mensaje que circuló en una cuenta falsa que imitaba al funcionario de Fuerza Patria. El tuit invitaba a escribir "#RenunciaMilei" y compartirlo con retuits y corazones para que se viralizara. "Es una pena. Ya es tendencia, es la tercera...", expresó el periodista con evidente molestia.

Mientras el conductor analizaba la publicación, recibió en tiempo real la versión de que la cuenta había sido hackeada. "Me dicen ahora mismo que habrían intervenido. Por eso dije que si no lo aclaraban en diez minutos, era una locura", comentó uno de sus compañeros panelistas. Novaresio insistió: "Deberían salir y decir que esto es una vergüenza".

Uno de los panelistas reflexionó sobre el contexto del episodio en pleno vivo del programa del famoso periodista: "Lo preocupante es que no nos sorprende en absoluto. Eso también es un problema. Si se trata de una cadena de tuits, deberían explicar si su cuenta fue hackeada". De este modo, todos los participantes del ciclo televisivo se hicieron eco de la publicacion falsa.

​​​​​​​​El análisis de Luis Novaresio sobre la política nacional

​Luis Novaresio cerró su análisis con un diagnóstico crítico de la política nacional: "Lo vengo diciendo desde el día de las elecciones. Desde el más grande hasta el más pequeño, la política argentina construye la vergüenza ajena. Milei es presidente porque Alberto fue un desastre. Hay un ajuste que la gente no soporta. Esto parece ser un favor a Milei. Es impresionante".​​​​​​​