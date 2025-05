Un panadero dejó en rídiculo a Novaresio y le anunció lo peor al aire: "Están pidiendo tu cabeza".

Luis Novaresio mantuvo un fuerte cruce con Gastón, un panadero de Avellaneda, en medio de un móvil y la discusión escaló a mayores, ya que el periodista quiso ningunear al panadero y terminó ridiculizado al aire. "Estás preocupado, Luis", sentenció el trabajador dejando en evidencia las mentiras del conductor de A24.

La situación se originó en el marco del noticiero de Luis Novaresio, en un móvil por las 1100 panaderías que cerraron por la crisis. Gastón, un panadero de Avellaneda, habló con Novaresio y explicó el duro contexto que enfrentan los obreros de la panadería: "Hay un promedio de 6 mil trabajadores que han perdido sus empleos así que salimos a visibilizar esta situación que vemos preocupante, porque recién está comenzando el año y atravesamos esta situación. No queremos imaginar de acá a un par de meses cuando vemos que todos los días nos aumenta la materia prima, que los alquileres nos siguen aumentando y que, lamentablemente, el poder adquisitivo no se recompone en el bolsillo de los trabajadores. Hoy una panadería que tenga masas finas es milagroso (...) Vienen los jubilados con vergüenza, te esperan en la esquina del local, y cuando se va la gente te dicen si no tenés algún pancito. No te hablo de un jubilado en situación de calle, te hablo de una persona bien vestida que no llega con su jubilación y en una etapa de su vida que tiene que estar tranquila terminan mendigando en una panadería".

Pero la discusión escaló a mayores cuando Luis Novaresio metió el dedo en la llaga y confrontó al panadero al aire con una chicana: "Mientras estoy hablando con vos, lo quiero decir con la mejor buena onda, me dicen 'son todos kirchneristas los panaderos de la Provincia de Buenos Aires'. Te lo digo para que reacciones al comentario". Sin achicarse, Gastón indicó: "Yo soy orgullosamente kirchnerista, cristinista, axelisista, ferraresista, pero, ¿es una mentira nuestra que la caja de margarina valía 25 mil pesos y hoy está a 45 mil?". "De punta a punta, en el Gobierno de Alberto hubo un 1000% de inflación (...) El Gobierno anterior fue el peor gobierno de la historia por la inflación, por el maltrato, por el encierro...", le retrucó Novaresio no dispuesto a dar el brazo a torcer. "¿Y te parece que ahora no hay maltrato respecto a la agresividad del Presidente?, ¿te parece que no hay maltrato contra los jubilados? El peor de los nuestros es mejor que cualquiera de ellos. Alberto es mejor que Patricia Bullrich. ¿A ella la paliaron alguna vez cuando salía en pandemia a quemar barbijos y cortar calles?", sentenció el panadero.

La pelea de Novaresio y el panadero de Avellaneda.

"Estás preocupado": la atronadora sentencia del panadero de Avellaneda contra Novaresio

Segundos después, el panadero dejó en ridículo a Luis Novaresio y señaló: “Estás preocupado porque están pidiendo tu cabeza en A24 y la de Baby (Etchecopar). ¿Son inventos míos los precios? Te agradezco, Luis. Ojalá que puedas conservar tu trabajo porque no creo que sea pertinente pedir la cabeza de un trabajador por pensar distinto. Así que me solidarizo con vos".