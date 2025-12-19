Sorpresa por lo que salió al aire en el nuevo stream del CONICET: "Gluteos marcados"

Sorpresa por lo que salió al aire en el stream del CONICET.

Una nueva expedición del CONICET por el fondo del mar fue escenario para un divertido intercambio entre científicos, quienes encontraron otra "estrella culona" y lo compartieron a través del stream Schmidt Ocean. Las bromas de los especialistas y la reacción en las redes.

Luego del éxito arrollador que tuvo la expedición realizada en Mar del Plata, que logró el Martín Fierro de Oro de Streaming hace pocos días, se conoció que desde el 14 de diciembre se puso en marcha un nuevo viaje, esta vez en Puerto Madryn, que durará hasta el 10 de enero de 2026. El viaje es liderado por la bióloga María Emilia Bravo, pero también participan 25 especialistas, 17 de ellos argentinos.

El objetivo principal de la misión es analizar filtraciones de gas metano en el talud continental, así como también ambientes extremos dominados por microorganismos y fauna especializada que prospera sin luz y bajo altas presiones, pero durante una de las transmisiones hubo un hallazgo que se llevó toda la atención de los científicos.

El descubrimiento de una nueva "estrella culona" y la charla que se hizo viral

“Señoras y señores, es una estrella culona”, comenzó el relato uno de los especialistas que se encontraba en vivo relatando. La especie pertenece al género Hippasteria, pero se trató de un espécimen más chico que la descubierta anteriormente. “No tiene los glúteos marcados”, bromeó el especialista y, de manera irónica, remató: “No hizo mucho ejercicio”.