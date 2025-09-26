Lluvias traen una exótica floración al árido desierto chileno de Atacama

Un inusual manto de flores cubre una vez más el desierto de Atacama de Chile, el más árido del mundo, en un vibrante mosaico de color que atrae a turistas y científicos.

"Cuando caen las aguas lluvias en la temporada de invierno, luego ya en época primaveral se genera este florecimiento de diferentes especies nativas", dijo Jorge Carabantes, jefe regional de áreas protegidas de la estatal Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Agregó que hay 200 especies documentadas asociadas a la rara floración.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Florecen por una cantidad espaciada de tiempo y luego vuelven a la latencia y al mismo estado que se encontraba previamente a la lluvia", señaló.

Familias y otros visitantes acudieron en masa al Parque Nacional Llanos de Challe para caminar entre los campos de flores silvestres multicolores, con cámaras en mano.

"Bonito, algo que hay que cuidar", dijo el turista Ronald Lagos. "Estamos encantados acá".

El profesor Alan Martínez comentó que hizo el viaje sabiendo lo poco común que es la floración del desierto: "Es un fenómeno que no se da todos los años. Quisimos aprovechar de venir".

Con información de Reuters