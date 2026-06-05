Chau poros abiertos: la mascarilla casera con 3 ingredientes para una piel lisa y perfecta.

Existe una mascarilla casera con apenas tres ingredientes que te ayuda a cerrar los poros y conseguir una piel con una textura mucho más lisa y uniforme. Lo mejor es que se prepara con ingredientes que seguro tenés en casa o te sean muy fáciles de conseguir.

"Dicen que con esta mascarilla te olvidas de los poros abiertos, así que yo te diré si funciona o no. Ayuda a cerrar los poros y a controlar el acné, reduce las manchas y ayuda a secar los granitos", cuenta Francesca, creadora de contenido beauty.

Se aconseja aplicar esta mascarilla solamente por las noches. Además, para ver mejores resultados lo aconsejable es repetir este procedimiento todas las noches durante una semana.

Mascarilla casera para cerrar los poros abiertos

Ingredientes

1 cucharada de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de miel.

Hielo.

Preparación

Mezclar en un recipiente la cucharada de bicarbonato con la de miel. Te tiene que quedar una consistencia pastosa de color mostaza. Lavate bien el rostro, secalo y aplicá esta mascarilla, ayudándote con un pincel. Colocala solamente en las zonas de tu cara donde tengas los poros abiertos. Pasá hielo por todo tu rostro para cerrar los poros abiertos. Cuidado con no quemarte con el frío del hielo, hacelo rápido. Repetí lo mismo durante una semana.

Por qué estos ingredientes ayudan a cerrar los poros

Estos ingredientes se utilizan porque tienen propiedades que ayudan a mejorar el aspecto de la piel. La miel actúa como humectante natural, ayudando a mantener la hidratación sin aportar sensación grasa. Además, posee propiedades antibacterianas que pueden contribuir a reducir la aparición de imperfecciones y granitos.

Por su parte, el bicarbonato de sodio tiene un efecto exfoliante suave que ayuda a remover células muertas y a limpiar la superficie de la piel, lo que puede hacer que los poros se vean menos visibles temporalmente. Sin embargo, algunas personas con piel sensible pueden experimentar irritación, por lo que se recomienda probar primero en una pequeña zona.

El hielo no cierra los poros de forma permanente, ya que el tamaño de los poros está determinado principalmente por factores genéticos y por la producción de sebo, pero el frío puede generar una contracción temporal de la piel, haciendo que los poros luzcan más pequeños y la textura del rostro se vea más uniforme durante unas horas.

Aunque esta mascarilla puede ayudar a mejorar temporalmente el aspecto de la piel, los especialistas recuerdan que no existen tratamientos caseros capaces de "cerrar" los poros de manera definitiva. Para reducir su apariencia a largo plazo, suelen recomendarse activos como el ácido salicílico, los retinoides o la niacinamida.