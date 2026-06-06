Hay una mascarilla casera que se prepara con solamente tres ingredientes y te ayuda a eliminar las manchas de la piel y aclararla. Es muy común que por el sol, por la falta de uso de protector solar o por diferentes factores, la piel se manche. Afortunadamente, hay ingredientes caseros que te ayudan a combatir este problema.
Esta mascarilla se prepara a base de arroz, agua y miel. "El arroz es increíble porque contiene componentes que ayudan a estimular la circulación, además de que su vitamina E sirve para aclarar manchas y unificar el tono de la piel", explica la creadora de contenido Isa Acosta.
Receta de mascarilla casera para una piel sin manchas
Ingredientes
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Arroz
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Agua
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Miel
Preparación
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Verter una taza de arroz en un recipiente.
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Lavarlo muy bien revolver para eliminar todas las impurezas.
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Llevalo a una olla y mezclá por unos 10 minutos a fuego medio, revolviendo constantemente para que el grano suelte todo su almidón, que es el componente estrella.
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Pasalo a la licuadora para licuarlo por completo.
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Agregá 2 cucharadas de miel, que ayuda a hidratar la cara profundamente.
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Mezclá todo muy bien y aplicalo sobre la cara con masajes suaves.
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Dejá actuar por 30 minutos.
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Lavate la cara normalmente.
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¡Listo!
Por qué estos ingredientes funcionan tan bien
El arroz aporta almidón y antioxidantes en pequeñas cantidades. Al cocinarlo libera un almidón que calma la piel y puede reducir temporalmente la apariencia de rojeces. La miel es un humectante natural que ayuda a retener agua en la piel. También tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias suaves que pueden mejorar la textura.
En conjunto, estos ingredientes dejan la piel más suave y con aspecto más uniforme. El efecto “aclarante” que se percibe es principalmente visual y temporal. Para manchas reales, lo más efectivo sigue siendo el protector solar diario y activos como vitamina C. Además, siempre se recomienda consultar con un dermatólogo para resolver el problema desde raíz.