Chau manchas en la piel: la mascarilla casera que te ayuda a combatirlas y a iluminar el rostro.

Hay una mascarilla casera que se prepara con solamente tres ingredientes y te ayuda a eliminar las manchas de la piel y aclararla. Es muy común que por el sol, por la falta de uso de protector solar o por diferentes factores, la piel se manche. Afortunadamente, hay ingredientes caseros que te ayudan a combatir este problema.

Esta mascarilla se prepara a base de arroz, agua y miel. "El arroz es increíble porque contiene componentes que ayudan a estimular la circulación, además de que su vitamina E sirve para aclarar manchas y unificar el tono de la piel", explica la creadora de contenido Isa Acosta.

Receta de mascarilla casera para una piel sin manchas

Ingredientes

Arroz

Agua

Miel

Preparación

Verter una taza de arroz en un recipiente. Lavarlo muy bien revolver para eliminar todas las impurezas. Llevalo a una olla y mezclá por unos 10 minutos a fuego medio, revolviendo constantemente para que el grano suelte todo su almidón, que es el componente estrella. Pasalo a la licuadora para licuarlo por completo. Agregá 2 cucharadas de miel, que ayuda a hidratar la cara profundamente. Mezclá todo muy bien y aplicalo sobre la cara con masajes suaves. Dejá actuar por 30 minutos. Lavate la cara normalmente. ¡Listo!

Por qué estos ingredientes funcionan tan bien

El arroz aporta almidón y antioxidantes en pequeñas cantidades. Al cocinarlo libera un almidón que calma la piel y puede reducir temporalmente la apariencia de rojeces. La miel es un humectante natural que ayuda a retener agua en la piel. También tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias suaves que pueden mejorar la textura.

En conjunto, estos ingredientes dejan la piel más suave y con aspecto más uniforme. El efecto “aclarante” que se percibe es principalmente visual y temporal. Para manchas reales, lo más efectivo sigue siendo el protector solar diario y activos como vitamina C. Además, siempre se recomienda consultar con un dermatólogo para resolver el problema desde raíz.