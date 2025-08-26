Chau cortina de baño: la nueva tendencia que es más higiénica y práctica para reemplazarla.

La cortina de baño es un elemento muy necesario dentro de la decoración del baño, ya que ayuda a cubrir la ducha para evitar salpicadura. Sin embargo, ahora empezó a estar en tendencia otra opción que las reemplaza aportando más higiene.

De estética funcional a reclamo de estilo: se trata de la mampara de baño, un elemento que dejó de ser un simple reemplazo para convertirse en una opción elegante, moderna y más higiénica. Frente a las tradicionales cortinas de plástico, la mampara aporta soluciones que mejoran tanto el mantenimiento como la experiencia diaria del baño.

Las cortinas suelen acumular humedad, generando moho y bacterias en sus pliegues, lo que obliga a reemplazarlas con frecuencia. En cambio, las mamparas fabricadas en vidrio templado o acrílico son mucho más resistentes, no retienen humedad ni microorganismos, y aportan un entorno más limpio y seguro.

Además, el vidrio transparente favorece una mejor circulación de la luz y da sensación de amplitud, especialmente en baños pequeños. A nivel funcional, su hermeticidad permite retener el agua dentro del área de ducha, manteniendo el piso seco y reduciendo el riesgo de resbalones.

Ventajas de las mamparas en el baño