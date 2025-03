Murió el secaplatos: el invento en tendencia que es mucho mejor y ocupa menos lugar.

El secaplatos tradicional ya pasó de moda y un nuevo artefacto lo reemplazará este 2025. Los secaplatos son un elemento indispensable en las cocinas, ya que te permiten acomodar los platos, cubiertos y otros utensilios después de lavarlos, bien organizados sobre la mesada para esperar a que se sequen. Sin embargo, este 2025 será tendencia otra cosa que lo reemplazará.

A pesar de todas las ventajas de los secaplatos, lo cierto es que ocupan mucho espacio y no todas las personas tienen una mesada amplia en su cocina. Si este es tu caso, este invento puede interesarte mucho. Además, se consigue muy fácilmente en bazares, supermercados o en tiendas online como Mercado Libre y tienen un costo aproximado de $50.000.

Se trata del secaplatos de pared, una alternativa mucho más moderna, ideal para las cocinas chicas o para quienes no quieren ocupar mucho espacio en su cocina. Como su nombre lo indica, se cuelga en la pared, liberando el espacio y evitando la acumulación innecesaria de agua. Podés atornillarlo en la pared o en la base de alguna alacena.

Secaplatos de pared.

Beneficios del secaplatos de pared

Ocupa mucho menos espacio.

Es más higiénico, ya que evita la acumulación de agua.

Genera mucho menos ruido visual.

Tiene una gran capacidad de almacenamiento.

Es fácil de instalar y mantener.

Cuáles son los platos que se recomienda nunca pedir en un restaurante

Al momento de asistir a un restaurante, hay una serie de códigos preestablecidos que se deben respetar, pero los consumidores tal vez tienen otros y los mismos se encuentran vinculados con los platos que se aconsejan no pedir. Los motivos son varios, aunque todos coinciden en algo y es que es más recomendable replicarlos en la comodidad del hogar porque su elaboración será más detallada, además de ahorrar dinero.

La variedad de establecimientos gastronómicos permite entender que no todos elaboran el plato que pidamos con un cierto grado de calidad. Hay lugares que se destacan por la pizza que realizan, mientras que otros son ideales para el consumo de pastas y existen centros que se centran en un cultura alimenticia de un país.

"¿Hacemos competencia de los platos más feos que les hayan servido? Compartan los suyos!", expresó BurgerFcts como figura su cuenta en X (Ex Twitter). Una idea que surgió después de que una persona le compartiera su "avocado toast". La imagen muestra cierta irregularidad en las porciones de pan, además de que la palta utilizada es una que viene procesada en forma de pasta. "Mejor ni lo ponga en la carta", comentó el hombre en el posteo que había sido citado.

Los comentarios no tardaron en llegar y lo hicieron con una serie de imágenes que provocó el asombro de muchos. "Pedí un bowl de frutas: es banana y manzana sola", respondió una mujer. "No sé si aplica pero en General Acha pedí canelones y vinieron con envoltorio plástico y todo. Hice quilombo y ni pelota me dieron", se sumó una segunda persona. "No tengo foto. Un bife de chorizo en Puerto Madryn restaurante con forma de barco. Lo sacaron del freezer le marcaron la plancha y me lo sirvieron entre quemado y hervido. Me quejé, me trataron de porteña bruta y me fui", replicó un tercero.

Lo que se desprende es que antes de concurrir a un restaurante o bodegón es aconsejable mirar las calificaciones que aparecen en Google sobre el lugar y los comentarios más recientes. Estos dos elementos podrán ser muy útiles para determinar si es conveniente sentarse o continuar con la búsqueda.