Cuesta solo $8000: el corte de carne que queda riquísimo a la cacerola y te ahorra prender el horno en verano

Cuando el calor empieza a hacerse presente, hacer cenas al horno no es una opción. Pero no por eso hay que resignar el consumo de proteína, sino que simplemente se pueden aprovechar otras formas de cocinarla. Por eso, hay un corte de carne que se volvió un aliado ideal para los días veraniegos: se cocina tierno en la cacerola y es súper rendidor. Además, cuesta menos de $8.000.
Se trata del Roast Beef, un corte del cuarto delantero de la res que combina una textura suave, fibras finas y la cantidad justa de grasa para mantener la jugosidad. Es un corte muy valorado por poder cocerse de muchas maneras: a la plancha, en salteados, parrilla, incluso a la cacerola. Esto es importante a considerar con la llegada del verano, ya que no te obliga a prender el horno para que quede tierna. Con una sartén o una cacerola podés resolver comidas frescas, nutritivas y llenas de sabor.
Además de ser muy rico y versátil, otra ventaja es su precio: con descuentos de Cuenta DNI (Banco Provincia) podés conseguir este corte entre $7.475 y $7.800 por kilo, en lugar del precio normal que ronda entre $11.500 y $12.000. Es una diferencia importante para disfrutar de una carne de calidad sin gastar tanto.
Cómo cocinar roast beef sin prender el horno
Algunas ideas para preparar el Roast Beef sin encender el horno
-
Tiritas salteadas con cebolla, morrón y una marinada simple (limón, ajo, hierbas): cocción rápida, ideal para ensaladas templadas o sándwiches.
-
Cubos grillados en cacerola: sellá la carne, bajá el fuego y agregá un toquecito de caldo o agua para generar un jugo suave y mantener la humedad.
-
Versión fría tipo lomito o fiambre casero: cocinás la pieza a la cacerola, la dejás enfriar y la cortás en láminas finas para sándwiches con el acompañamiento que quieras.