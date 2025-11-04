Comer un asado o un simple corte de carne al horno se volvió un lujo que muy pocos pueden enfrentar: el precio se elevó de tal manera que se volvió poco accesible para muchas personas. Y aunque los cortes tradicionales cada vez suben más sus precios, hay algunas opciones que surgen para hacerle frente a la crisis sin resignar el sabor.
En un momento donde los precios de la carne están bajo el foco de todos, apareció una alternativa que está dando que hablar en los asados: un corte de cerdo que compite con la clásica bondiola pero cuesta mucho menos. Precisamente, este corte se consigue por menos de $3000 lo que lo vuelve una opción inteligente para quienes quieren sabor sin gastar de más.
El corte en cuestión son las "chuletas" de jamón de cerdo, provenientes de la parte trasera del animal, reconocidas por su textura tierna y jugosa, y un punto justo de grasa que les da dorado perfecto al asarlas. Ideal para parrilla, horno o sartén, este corte sorprende tanto por versatilidad como por sabor, convirtiéndose en estrella de la mesa sin necesidad de una inversión pesada.
Un dato clave para quienes buscan ahorrar: gracias a descuentos vinculados a la promoción de Cuenta DNI, el kilo de este corte se puede conseguir por unos $2.500, cuando su precio habitual ronda los $3.899, lo que representa una rebaja sustancial para el bolsillo.
Como cocinar chuletas de jamón de cerdo al horno
Ingredientes (para 4 porciones)
• 4 chuletas de jamón de cerdo (de unos 2 cm de grosor)
• 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol
• 2 dientes de ajo picados
• 1 cucharada de mostaza
• 1 cucharada de miel o azúcar mascabo
• Jugo de medio limón
• Sal, pimienta negra, pimentón dulce y orégano a gusto
• Papas o batatas para acompañar (opcional)
Preparación paso a paso
- Marinado con sabor: En un bol, mezclá el aceite, el ajo, la mostaza, la miel, el jugo de limón y los condimentos. Colocá las chuletas y cubrilas bien con la mezcla. Dejalas marinar al menos 30 minutos (si podés, una hora en heladera es ideal).
- Sellado opcional (para más jugosidad): Antes del horno, podés sellarlas en una sartén caliente por 1 minuto de cada lado. Este paso ayuda a conservar los jugos y a crear una capa dorada irresistible.
- Cocción al horno: Precalentá el horno a 200°C. Acomodá las chuletas en una fuente aceitada o sobre una cama de papas y batatas cortadas finas. Cociná durante 30 a 40 minutos, dándolas vuelta a mitad de tiempo.
- Toque final: Cuando estén doradas y tiernas, retiralas del horno y dejalas reposar unos minutos antes de servir. El reposo permite que los jugos se distribuyan uniformemente dentro de la carne.