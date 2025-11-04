Las claves de la empanada armenia: cuál es la mejor receta para hacer fácil y rápido lehmeyún

El lehmeyún, conocido como la empanada armenia, es uno de los platos más populares de la gastronomía de Medio Oriente. Prepararlo en casa es más fácil y rápido de lo que parece. Chefs especialistas revelaron cómo se puede hacer con pocos ingredientes y algunos trucos claves.
El lehmeyún es una de las comidas armenias más deliciosas y con las que se puede conquistar cualquier paladar gracias a su masa fina y su sabroso relleno de carne condimentada. Alejo Medina, el chef ejecutivo de la pizzería La Casa Blanca de Habana, compartió su receta y las claves para hacer una empanada armenia exquisita.
Ingredientes (para una sola unidad)
- Carne picada (Roast Beef), 100 gramos.
- Cebolla blanca, 20 g.
- Tomate, 50 g.
- Perejil, 1 g.
- Jugo de limón, 2 ml.
- Sal, 2 g.
- Pimienta blanca, 1 g.
Preparación paso a paso
- Picar la cebolla lo más pequeña posible y cortar el tomate en tamaños muy chicos. Sin la pulpa para usar solo la piel.
- Agregar la cebolla y el tomate cortados a la carne, junto con la sal, la pimienta, el jugo de limón y el perejil picado.
- Con manos limpias, mezclar bien todo hasta que quede bien incorporado. Es importante este paso para que se amalgamen los sabores.
- Usar la mitad de un bollo de la masa de pizza, estirar de forma redonda hasta que tenga 0,5 cm de espesor. Con una cuchara, colocar 100 g del relleno de carne por encima de la masa tratando de no dejar ningún espacio sin relleno.
- Cocinar directamente sobre el piso del horno a 200° hasta que la carne y la masa estén cocidas.
- Agregar más perejil por encima cuando sale del horno y servir con un gajo de limón.
La Casa Blanca de Habana: la pizzería con alma de barrio y propuestas innovadoras
Ubicada en el corazón de Villa Pueyrredón, La Casa Blanca de Habana fue fundada originalmente en los años 90 y luego de 20 años cerró sus puertas. La histórica pizzería regresó en septiembre de 2024 de la mano de Walter García Díaz y Martín Coiro, dos amigos nacidos y criados en la zona, decididos a recuperar el histórico local con una propuesta de calidad, fiel a su esencia original pero con una mirada más contemporánea.
El proyecto conserva el nombre y elementos icónicos del lugar, pero incorpora una identidad renovada: la cocina gira en torno a un horno de piedra 100% a leña, con quebracho blanco y rojo, hecho por un artesano. Desde la cocina, liderada por el chef Alejo Medina, ofrecen productos elaborados con masa madre con fermentación de 48 horas y harina tipo napoletana. La preparación es en tiempo real y las pizzas se cocinan a la vista.
En detalle, las pizzas son de 30 cm y combinan técnicas napoletanas con sabores porteños y se presentan en dos líneas:
- Las pizzas tradicionales: napolitana, fugazzeta clásica y rellena, cuatro quesos, muzzarella
- Las pizzas especiales: como stracciatella (con base blanca de crema, mozzarella, calabaza asada, hongos, almíbar, hierbas y tomates confit), mortadella con pistacho (con salsa de tomates casera, mozzarella, ricotta, maní tostado y pesto de albahaca), bresaola (con crema de ajo crocante, mozzarella, queso duro, almíbar cítrico con un poco de picor) y azul (con base de crema, mozzarella, cebolla caramelizada y de verdeo).