La "cara de alergia" en otoño es real, según expertos: cómo desinflamarla naturalmente.

La "cara de alergia" es muy común durante el otoño y la primavera, las dos épocas en las que las alergias salen a la luz más que nunca. Uno de los síntomas más comunes es tener la cara más inflamada de lo normal. Según expertos, esto tiene una explicación y una manera muy simple de disminuirlo.

La inflamación aparece porque el cuerpo libera histamina al entrar en contacto con alérgenos como el polen. Esta sustancia hace que los vasos sanguíneos se dilaten y que se acumule líquido en zonas sensibles, especialmente alrededor de los ojos.

Por eso muchas personas notan párpados hinchados, ojeras más marcadas, ojos llorosos y una sensación general de pesadez en el rostro. Además, la congestión nasal puede hacer que la cara se vea todavía más inflamada.

Cómo aliviar la "cara de alergia" durante el otoño

Para aliviar estos síntomas, especialistas recomiendan aplicar frío sobre la zona afectada. Uno de los trucos más sencillos consiste en utilizar una cuchara fría directamente sobre el contorno de ojos y los laterales de la nariz. Según explicó Joseph Carrillo, médico de Nueva York, en diálogo con Real Simple, esta es una de las formas más fáciles y accesibles de reducir la hinchazón provocada por las alergias.

El frío ayuda a contraer los vasos sanguíneos y reducir temporalmente la inflamación. De esta manera, el rostro puede verse más descansado y deshinchado en apenas unos minutos.

Otra técnica que ganó popularidad es el drenaje linfático facial. A través de movimientos suaves dirigidos hacia las sienes y el cuello, se favorece la eliminación del líquido acumulado y se reduce la sensación de hinchazón. Aunque estos métodos no eliminan la alergia, sí pueden ayudar a mejorar rápidamente el aspecto del rostro durante los días en los que los síntomas son más intensos.

¿Realmente funcionan estos trucos? La opinión de una dermatóloga

Estas técnicas pueden ser útiles, pero la realidad es que te dan un alivio temporal sin curar el problema de base. Una cuchara fría puede ayudar a desplazar el exceso de líquido y reducir la inflamación visible porque contrae los vasos sanguíneos, por eso el rostro puede verse menos hinchado inmediatamente después.

Sin embargo, como explica la dermatóloga Mona Gohara, los síntomas alérgicos están impulsados por una liberación continua de histamina, por lo que la hinchazón suele reaparecer con relativa rapidez.

Lo ideal es considerarlo como una herramienta práctica para obtener alivio rápido o para verse mejor antes de una reunión, un evento o simplemente antes de salir de casa. Para tratar las alergias como corresponde, es fundamental consultar con un médico alergista.