El Cantando 2020 intenta darle pelea a MasterChef Celebrity en el rating. Y Charlotte Caniggia por supuesto que es una de las protagonistas que más puede ayudar para poder hacerle frente al reality de cocina. La joven de 27 años protagonizó una gran performance en el último desafío que le tocó afrontar, aunque también dio mucho que hablar por haber revelado los curiosos consejos que su madre Mariana Nannis le dio hace unos días.

Charlotte viene teniendo una participación controvertida. Hace algunas semanas, su hermano Alex Caniggia decidió renunciar al Cantando 2020 debido a que protagonizó una dura pelea con Oscar Mediavilla. El jurado lo calificó de "marmota y salame", por lo que decidió marcharse y luego denunciar que el certamen de canto estaba "arreglado".

Luego de aquel polémico episodio, y a los rumores de una posible salida, la modelo optó por continuar formando parte del programa emitido por El Trece. ¿Cómo se encuentra actualmente de energías de cara a los desafíos? "Estoy bien, siempre bien y pila... Con Robert (su novio) también estamos muy bien. Mi mamá me dice que siga, que no escuche las críticas y que haga lo que pueda. Y siempre me recomienda que cante temas en inglés", indicó.

Cuáles son los consejos que Mariana Nannis le da a Charlotte Caniggia para el Cantando 2020:

El accidente que sufrió Charlotte Caniggia y que reveló en el Cantando 2020:

Charlotte Caniggia: "Me caí, pero no me vio nadie, ja. No hay testigos. Salí de mi casa y me puse unas botas texanas. Las odio, nunca me las pongo. Me resbalé saliendo de mi casa. No había nadie. Y quedé en shock, un poco bolu... Re asustada. Tenía mis dos bolsos cargados de todo. Me salvaron los bolsos".

Ángel De Brito: "¿Se te desparramó todo? ¿Te lastimaste algo?".

Charlotte Caniggia: "No, nada, acá estoy viva!".

Ángel De Brito: "¿Tuviste un buen día hoy?".

Charlotte Caniggia: "Hoy sí, ayer no. Me peleé con mi manager. Tuvimos una pequeña discusión".

Ángel De Brito: "Ustedes cada tanto tienen un pequeño cortocircuito".

Charlotte Caniggia: "Sí. Igual, he visto en el horóscopo que este mes se tiene que ir rápido porque todo el mundo se pelea, hay muchas discusiones con la gente. Yo soy acuariana, pero la luna está en escorpio".