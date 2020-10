Alex Caniggia sigue en el foco de la polémica pese a haber renunciado del Cantando 2020. Hace algunos días, el influencer se peleó con Oscar Mediavilla, que en una de las devoluciones realizó un fuerte descargo: "Sos un marmota. No existís porque sos un salame". Como consecuencia, el joven se ofendió y tomó la decisión de despedirse del certamen, dejando a su compañera Melina de Piano sin trabajo.

Pese a que le ofreció disculpas, el productor y esposo de Patricia Sosa lo siguió atacando con mensajes irónicos tras conocer su salida: "Por ahí se asustó. Se hubiera quedado y limpiaba a todos, me limpiaba a mí también". Aun así, el joven de 27 años optó por continuar en la vereda del escándalo y en una charla con Confrontados, programa emitido por El Nueve, volvió a dar que hablar.

El hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis fue consultado acerca de quién podría llegar a ganar el certamen. Sin embargo, su respuesta fue mucho más picante de la esperada por los periodistas presentes: "Yo quiero que lo gane Charlotte, pero te voy a decir algo: para mi lo gana algún acomodado".

Sorprendido con la seguridad del influencer el panelista Pampito le preguntó. "¿Pero quién esta acomodado? Danos el nombre". Con un poco de suspicacia, Alex resaltó: "Ustedes saben". De todas maneras, Carlos Monti se animó a dar el nombre de la persona que podría quedarse con el título en el Cantando 2020: "Se cae de maduro, chicos. Lizardo Ponce". Con una sonrisa pícara y ninguneando al joven influencer, Alex Caniggia acotó: "Carlos sabe. Pensé que era Leandro".

Por otra parte, y a través de su cuenta de Instagram, Caniggia publicó una imagen suya en la pista del certamen emitido por El Trece y escribió un fuerte mensaje dirigido a Mediavilla: "Como siempre rompiendo tarimas... no hay jurado que me deprima. El programa sin mí es frío sin clima. No molesten más, estoy relajado en la cima". Curiosamente, entre los comentarios que le hicieron, su madre le dijo: "Muy bien con esta rima, el emperador en la cima".

En este mismo camino, Caniggia habló con Diario Popular y también atacó a Oscar Mediavilla del cuál dijo que "no va a insultar a un hombre grande" porque ser "el abuelo". En ese mismo sentido, agregó que no iba a dejar que "un hombre maleducado como Mediavilla" vuelva a maltratarlo.