Charlotte Caniggia sigue firme en el Cantando 2020, pese a sus acusaciones de participantes acomodados. Sin embargo, la estabilidad la perdió cuando salía de su casa y protagonizó un pequeño accidente.

“Me caí, pero no me vio nadie. Por suerte no hay testigos. Salí de mi casa y me puse unas botas texanas. Las odio, nunca me las pongo y me resbalé”, comentó Charlote Caniggia antes de escuchar la nota secreta.

Charlotte tuvo una buena gala el jueves cuando interpretó Lollipop, de Viudas e hijas de Roque Enroll, en el estilo Desafíos. “Quedé en shock, re asustada”, confesó Caniggia cuando Ángel de Brito le preguntó.

Alex Caniggia lanzó un mensaje demoledor contra la familia Latorre

Alex Caniggia volvió a lanzar un fuerte mensaje contra Lola Latorre, luego del escándalo de Nacha Guevara. En su devolución, la jurado fue muy dura con la hija de Diego y Yanina Latorre a quien consideró "un caso perdido" y evitó saludarla.

Si bien Alex Caniggia había dejado un picante tuit horas antes, luego volvió a la carga con un contundente mensaje en el que no solo saltó contra Lola, sino que también mencionó a la familia y a Diego Latorre.

"La pendeja desafinada habla de descuido.... como el papa que le gusta la puntita y quedó adolorido...que familia mamarracho, yo con Nacha coincido. ¡No hay que darles bola son un caso perdido!", disparó Alex sin ningún filtro.

Nachaaaaaaaaaaaaaa sos la puta amaaaa 69. #Vamosnachacarajo", expresó a través de su Twitter generando un sinfín de reacciones. Alguno de sus seguidores se mostraron a favor de su comentario, otros se lamentaron por el futuro de Lucas Spadafora en el certamen y algunos le pidieron por su regreso.