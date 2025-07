Se supo qué auto usa Wanda Nara cuando está en Argentina.

Wanda Nara es unas de las celebridades de televisión del momento, dados sus vastos escándalos tras su separación de Mauro Icardi, y por eso todos los detalles sobre su vida personal son de interés público. Así fue cómo se supo qué auto usa la modelo cuando está en Buenos Aires: no es su famoso Lamborghini rosa.

Icónica y fan del show, la conductora de Telefe acudió a la audiencia por su divorcio de la actual pareja de La China Suárez en su llamativo auto de alta gama en color rosa chicle. Desde entonces, aumentó la curiosidad por los coches de Wanda Nara y se conoció que en Buenos Aires utiliza uno de cientos de miles de dólares: una camioneta Mercedes-Benz G500.

En octubre de 2024, Wanda Nara sumó a su colección esa camioneta Mercedes-Benz de alta gama. Se trata de un todoterreno gris oscuro con interior de cuero y un diseño moderno, cuyo valor fue de 200.000 dólares, cifra que hoy equivale a unos 246 millones de pesos. En sus redes sociales, la empresaria suele mostrar fotos dentro del vehículo y así se pudieron ver detalles del mismo.

La Mercedes-Benz G500 viene equipada con motor 4.0L V8 Biturbo, tapizado en cuero premium, sistema de sonido Burmester, techo panorámico y pantalla digital, entre otras caractertísticas de lujo mencionadas en el sitio oficial de la famosa marca europea.

La Mercedes-Benz G500 de Wanda Nara.

La palabra de Wanda Nara sobre el conflicto de La China Suárez y Benjamín Vicuña

"Todos tenemos hijos adolescentes y hay un límite. Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo. Deberíamos no hacernos eco de esto, por respeto a él que siempre para y les da notas... Y por respeto a Caro también, que tiene hijos grandes con él", comentó Nara en diálogo con Intrusos. Y agregó: "Conmigo siempre fue muy galán en situaciones difíciles. No me voy a poner en guerra con otra persona. Cada uno sabe cómo hace las cosas, no voy a juzgar".

El descargo de La China al que reaccionó Wanda Nara

"El papá del año. Quien no habla con la prensa porque 'no es mediático', pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año, que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", escribió La China Suárez en su posteo de Instagram. Y siguió: "El papá del año, que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de dos años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como había vuelto de gira no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".