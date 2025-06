De Formosa a San Pablo: el bartender argentino que representará al país en la final regional

Un bartender argentino representará al país en la final regional de San Pablo.

Tras una noche cargada de creatividad, emoción y talento en el mítico Frank’s Bar de Buenos Aires, la Campari Bartender Competition 2025 consagró a Walter Nicolás Ramírez como el mejor bartender del país. Con su cóctel Fermoni, inspirado en los contrastes y la esencia de su Formosa natal, Ramírez logró cautivar al exigente jurado y al público presente, ganándose el derecho de representar a Argentina en la gran final regional de Latinoamérica, que se celebrará en San Pablo el próximo 18 de agosto. Su creación, un homenaje sensorial a su tierra, destacó por su equilibrio entre fuerza y suavidad, tradición e innovación.

En diálogo con El Destape, Walter abrió las puertas de su universo creativo, y contó qué lo motivó a participar de este certamen federal que convocó a 167 bartenders de todo el país, y cómo vivió una final cargada de historias, raíces y emociones.

Walter Nicolás Domínguez fue el ganador de la Campari Bartender Competition 2025.

Tu cóctel "Fermoni" fue una declaración de amor a Formosa. ¿Cómo tradujiste esa inspiración tan personal en sabores concretos que conectaran con el jurado y el público?

- Lo que fue crear este cóctel, guarda relación con mis vivencias en Formosa siendo niño y adolescente. Donde tener tu planta favorita en el patio era algo común (en mi caso tenía mi limonero de casi 3 metros) todo lo que implicaba treparse a un árbol para bajarse los frutos maduros y con ellos saciar nuestras meriendas y postres de manera natural. Desde el mango, la guayaba y las hierbas que estaban siempre a la mano de uno de manera gratuita. Hoy como mixólogo quise llevar un poco de eso en este cóctel.

¿Qué desafíos enfrentaste durante la preparación para la competencia y cómo te preparás ahora para representar a Argentina en la final regional en San Pablo?

- El verdadero desafío fue defender la cultura de lo autóctono y lo natural, ya que hoy de adulto vivo en Rosario y quería que mis insumos sean traídos directamente de los árboles de Formosa, en ese caso tuve mucha ayuda de mi mamá y amigos formoseños que me han alcanzado estos productos para la realización del fermoni. Para Brasil vuelvo a tener el mismo desafío, pero me quedo tranquilo sabiendo que mi crew formoseña siempre estará para brindarme una mano y poder concretar nuevamente este desafío que se me pone en frente.

En un certamen donde cada cóctel cuenta una historia, ¿cómo encontrás el equilibrio entre lo conceptual, lo técnico y lo sensorial en tus creaciones?

- Esto me suele resultar a veces sencillo, ya que de primera mano siempre comienzo con el concepto de lo que quiero mostrar en un cóctel, y posterior a ello utilizo mis conocimientos en sabores para poder equilibrarlos, eligiendo las espirituosas correctas que puedan abrazar el mensaje con los ingredientes naturales a utilizar.

Walter Nicolás Ramírez representará a la Argentina en la final regional de San Pablo.

Después de esta experiencia, ¿cómo pensás que va a influir este reconocimiento en tu carrera y en tu manera de trabajar detrás de la barra?

- Creo firmemente que el talento está en todas partes, que a veces lo bello pasa desapercibido ante el espectador. Este logro me permite mostrarme ante el público y que a la vez pueda conectar con ellos mostrándoles lo que me apasiona hacer.

Campari propone el concepto de “Raíces Latinas” como eje. ¿Qué significa para vos este concepto dentro del mundo de la coctelería contemporánea?

- Esta temática que nos propuso Campari nos permite comenzar a mostrar la coctelería desde y para Argentina. Ayudando a incorporar todo lo bello que tiene Argentina en sabor y cultura, más allá de las espirituosas que hemos traído de otros países y adoptado como nuestras. Es muy necesario que podamos comenzar a hablar de nuestros insumos argentinos como parte importante de nuestras tradiciones y traerlas al mundo moderno para posicionarnos también como creadores de sabor.