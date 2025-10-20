Así es la lujosa mansión de Donato de Santis en Italia, a orillas del mar Mediterráneo.

Donato de Santis es uno de los jurados de MasterChef Celebrity (Telefe) y una de las personalidades más queridas de la televisión. El reconocido chef que construyó una carrera profesional en Argentina también tiene una parte de su vida en Italia: su familia. Y en las redes sociales salió a la luz como es la lujosa mansión europea en la que vive junto con su esposa.

Donato y su esposa Micaela Paglayán tienen una lujosa casa en Puglia, a orillas del mar Mediterráneo, un lugar paradisíaco a casi quinientos kilómetros de Roma. El chef tiene allí una casa en la que combina el estilo de la arquitectura local con alguno lujos y un diseño elegante. A través de su cuenta de Instagram, la esposa del jurado de MasterChef Celebrity comparte postales diarias sobre el día a día en la región italiana y la comodidad del hogar, emplazado en un lugar donde la naturaleza está muy presente.

Donato y su esposa en la huerta (imagen de Instgram).

Asi es la casa de Donato de Santis

La casona de Donato de Santis está construida con piedra clara y materiales del lugar, con colores beige, crema y arena en la fachada y sus interiores. La casa principal se encuentra enmarcada por una plantación de olivos y la terraza de la casa se abre hacia el mar y en el interior, la casa se caracteriza por tener un estilo nórdico, con una ambientación que fusiona elementos clásicos con otros más modernos.

Asimismo, el diseño interior de la casa tiene una decoración sobria, con colores neutros y un fuerte protagonismo de la luz natural en los ambientes. La decoración es se completa con una nutrida cantidad de plantas en macetas medianas distribuidas de manera armoniosa en las ventanas, aportándole un mayor contacto con la naturaleza a la lujosa casona.

El rincón donde sucede la magia

La parte de la casa que más se pueden apreciar en los videos que la esposa de Donato de Santis sube a redes es la huerta orgánica, un terreno amplio donde la pareja cultiva vegetales y especias que luego convierte en deliciosos platos de salsas, pastas y pizzas. La familia de Donato se dedica al cultivo de tomates y tan importante es este ingrediente, que las paredes de la casa están empapeladas con tomates.

La huerta orgánica de Donato de Santis (imagen de Instagram).

En la actualidad, el chef Donato se encuentra en Argentina para grabar una nueva temporada de MasterChef que se extenderá hasta febrero del 2026. El reality conducido por Wanda Nara ya pasó su primera semana y se esperan jornadas intensas de emociones, progresos y tropiezos de los famosos que se unieron a la competencia.