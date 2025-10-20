Julia Calvo se fue al pasto con un terrible exabrupto al aire de MasterChef Celebrity: "Chupete en el..."

La actriz Julia Calvo protagonizó un exabrupto en la emisión del domingo 19 de octubre de Masterchef Celebrity, que sale por la pantalla de Telefe. Qué dijo Calvo.

El exabrupto de la actriz ocurrió después de que los jueces Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis probaran su plato de albóndigas. Cuando probó Martitegui, Calvo hizo un comentario al respecto de sus expresiones faciales.

Entonces, al darle la devolución, el integrante del jurado decidió hacerlo dado vuelta, de espaldas a la participante del reality de cocina. "Me mata, me re mata", dijo mientras veía la espalda del chef.

"Juli, ¿qué te emociona? ¿Germán, el apoyo?", le preguntó la conductora del ciclo televisivo, Wanda Nara. En ese momento, la actriz, sin filtros, respondió: "No, no, estoy más perdida que chupete en el culo, pero bueno". Luego, dio marcha atrás: "Perdón, perdón".

La frustración de Julia Calvo en Masterchef Celebrity

En cada programa del reality de cocina, el momento en que los participantes fueron al mercado fue central: en tres minutos y rodeados de una tensión brutal, allí se se define el destino del plato que cada uno le presentará a los tres jueces. Una de las personas que más frustración mostró por el momento del mercado fue, justamente, Julia Calvo, quien sostuvo: "12 personas en el mercado es un descontrol". Luego, cuando cada participante ya estaba en su isla de cocina, respondió a la pregunta de Wanda Nara sobre si estaba todo bien: "Es un problema, tenemos que rever el tema mercado".