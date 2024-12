La sorpresiva confesión de Donato de Santis a horas de Navidad: "Es difícil".

En la víspera de la Navidad, Donato de Santis conmovió a sus seguidores con una profunda reflexión que compartió en sus redes sociales. A través de un breve video, el reconocido chef italiano transmitió un mensaje esperanzador y lleno de sensibilidad, justo en una de las épocas más emotivas del año.

“Me desperté esta mañana con esta idea rondando en mi cabeza, así que decidí grabarla tal cual salió”, escribió el exjurado de MasterChef junto al video que rápidamente generó miles de reacciones.

Donato destacó la importancia de hablar desde el corazón, incluso en un contexto donde las palabras pueden parecer insuficientes: “Sé que es difícil escapar de la retórica, pero creo que en momentos como estos es esencial dejar que el corazón hable”. En el video, se lo puede ver mirando a la cámara, con un tono reflexivo, reconociendo los desafíos emocionales que suelen surgir en estas fechas.

“Estamos en el momento más sensible del año. Siempre intento dejar algún mensaje, compartir mis pensamientos, aunque sé que quizás no lleguen a quienes más lo necesitan. Pero lo hago igual, porque creo que vale la pena intentarlo”, comentó.

El chef también aprovechó para reflexionar sobre el amor, alentando a sus seguidores a no perder la capacidad de amar, a pesar de las dificultades o desilusiones pasadas: “Hay quienes han decidido dejar de amar. Yo les digo: no lo hagan. No dejen de amar, incluso si alguna vez juraron que no lo harían de nuevo. Amar es hermoso, nos hace bien. Hay que intentarlo, siempre”.

Finalmente, Donato dirigió unas palabras de aliento a aquellos que enfrentan momentos complicados: “No te quedes atrapado en la tormenta, sea cual sea. Sé que es difícil, sobre todo si no contás con ayuda. Pero este es mi pequeño mensaje para vos: sal de ahí. Camina, avanza, aunque cueste. Las cosas pueden mejorar, pero depende de cada uno. Depende de vos”.

Donato de Santis compartió sus secretos más íntimos: "Placentero"

Donato de Santis fue seleccionado como jurado de MasterChef luego de haber recorrido el mundo gracias a la cocina. Además de sus habilidades culinarias, el chef también aprendió algunos trucos íntimos y los compartió en un programa de televisión.

Donato visitó Poco Correctos, el programa conducido por Leandro "El Chino" Leunis y Joaquín "El Pollo" Álvarez en El Trece. El "Tano", al igual que todos los invitados que pasan por el ciclo, se sometió a la pregunta picante de Ronnie Arias y lejos de achicarse redobló la apuesta.

“Dicen que los italianos son los mejores amantes del mundo. ¿Alguna vez garc... arriba de una mesada como loco?”, interrogó el panelista. De inmediato, de Santis respondió: “Sí, sí, sí”.

Y Donato fue por más: “Pero hay un lugar mejor. Trabajé muchos años en Estados Unidos y me llamaba mucho la atención eso que llaman laundry bag (bolsa de lavado para productos de limpieza). Suelen tirarse atrás del camión. Cuando se juntan siete u ocho tirados, es como un colchón que se amolda al cuerpo. Ahí es placentero”.

Los integrantes del ciclo se sorprendieron con la revelación y se desataron ovaciones y aplausos. "Por eso los compañeros decían: 'qué limpio que es Donato, que siempre va a un laundry". Y era otra cosa", bromeó el conductor antes de cerrar el programa.