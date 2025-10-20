EN VIVO
Recetas

Guía definitiva para preparar un cuscús perfecto: tips y recetas

Te contamos todos los secretos de Paulina Cocina para que te quede perfecto: la proporción exacta de líquido, el tiempo de reposo y cómo soltarlo.

20 de octubre, 2025 | 15.52

El cuscús es uno de esos ingredientes que ganó popularidad por su versatilidad y facilidad de preparación. Si alguna vez te quedó una masa pegajosa, esta guía de Paulina Cocina te va a salvar. Te contamos todos los secretos para que te quede suelto y lleno de sabor.

¿Qué es el cuscús y por qué incorporarlo a tus comidas?

El cuscús son pequeñas bolitas de sémola de trigo duro, originarias del norte de África. Su principal ventaja es la rapidez: la versión precocida está lista en apenas 5 minutos. Es ideal como guarnición, en ensaladas o como base para platos principales.

El secreto para un cuscús suelto y esponjoso

La clave está en la hidratación precisa. Para que no quede apelmazado, seguí estos pasos:

  • Proporción exacta: Usá igual volumen de líquido que de cuscús. Una taza de cuscús por una taza de caldo o agua hirviendo.

  • Técnica de reposo: Verté el líquido hirviendo sobre el cuscús, tapá inmediatamente y dejá reposar 5-7 minutos sin remover.

  • Separación final: Pasado el reposo, soltá los granos suavemente con un tenedor.

Tres formas clásicas de disfrutar el cuscús

1. Cuscús con verduras salteadas
Salteá pimientos, zucchini, cebolla y zanahoria en aceite de oliva. Mezclá con el cuscús ya hidratado y añadí garbanzos para una comida completa.

2. Ensalada fresca de cuscús
Combiná el cuscús frío con tomate cubeteado, pepino, menta fresca y perejil. Añadí jugo de limón, aceite de oliva y sal. Ideal para días calurosos.

3. Cuscús con pollo especiado
Prepará un guiso de pollo con cúrcuma y comino. Servilo sobre una cama de cuscús para que absorba todos los sabores del caldo.

8 consejos infalibles para dominar el cuscús

  1. Líquido sabroso: Usá caldo de verduras o pollo en lugar de agua.

  2. Temperatura correcta: El líquido debe estar hirviendo al momento de verter.

  3. Reposo tapado: No destapes durante los 5-7 minutos de reposo.

  4. Materia grasa: Añadí una cucharada de aceite de oliva o mantequilla al final.

  5. Especias: Integrá comino, cúrcuma o pimentón al líquido de cocción.

  6. Textura: Si queda muy húmedo, extendelo en una bandeja para que se enfríe.

  7. Prevención de grumos: Nunca lo revuelvas mientras se hidrata.

  8. Versatilidad: Probá añadiendo frutos secos o hierbas frescas al final.

Dejá reposar tapado durante cinco minutos sin destapar en ningún momento.

Receta base para un cuscús perfecto

Ingredientes:

  • 1 taza de cuscús precocido

  • 1 taza de caldo hirviendo

  • 1 cucharada de aceite de oliva

  • Sal a gusto

Preparación:

  1. Colocá el cuscús en un bol resistente al calor.

  2. Agregá el aceite y la sal.

  3. Verté el caldo hirviendo, tapá inmediatamente y dejá reposar 5-7 minutos.

  4. Destapá y separá los granos con un tenedor.

El cuscús es ese aliado culinario que te salva en comidas improvisadas. Con estos consejos, vas a lograr una textura esponjosa que se adapta a infinitas combinaciones. Desde una sencilla guarnición hasta platos principales, este ingrediente se convertirá en un básico de tu cocina.

