Guía definitiva para preparar un cuscús perfecto: tips y recetas

El cuscús es uno de esos ingredientes que ganó popularidad por su versatilidad y facilidad de preparación. Si alguna vez te quedó una masa pegajosa, esta guía de Paulina Cocina te va a salvar. Te contamos todos los secretos para que te quede suelto y lleno de sabor.

¿Qué es el cuscús y por qué incorporarlo a tus comidas?

El cuscús son pequeñas bolitas de sémola de trigo duro, originarias del norte de África. Su principal ventaja es la rapidez: la versión precocida está lista en apenas 5 minutos. Es ideal como guarnición, en ensaladas o como base para platos principales.

El secreto para un cuscús suelto y esponjoso

La clave está en la hidratación precisa. Para que no quede apelmazado, seguí estos pasos:

Proporción exacta: Usá igual volumen de líquido que de cuscús. Una taza de cuscús por una taza de caldo o agua hirviendo.

Técnica de reposo: Verté el líquido hirviendo sobre el cuscús, tapá inmediatamente y dejá reposar 5-7 minutos sin remover.

Separación final: Pasado el reposo, soltá los granos suavemente con un tenedor.

Tres formas clásicas de disfrutar el cuscús

1. Cuscús con verduras salteadas

Salteá pimientos, zucchini, cebolla y zanahoria en aceite de oliva. Mezclá con el cuscús ya hidratado y añadí garbanzos para una comida completa.

2. Ensalada fresca de cuscús

Combiná el cuscús frío con tomate cubeteado, pepino, menta fresca y perejil. Añadí jugo de limón, aceite de oliva y sal. Ideal para días calurosos.

3. Cuscús con pollo especiado

Prepará un guiso de pollo con cúrcuma y comino. Servilo sobre una cama de cuscús para que absorba todos los sabores del caldo.

8 consejos infalibles para dominar el cuscús

Líquido sabroso: Usá caldo de verduras o pollo en lugar de agua. Temperatura correcta: El líquido debe estar hirviendo al momento de verter. Reposo tapado: No destapes durante los 5-7 minutos de reposo. Materia grasa: Añadí una cucharada de aceite de oliva o mantequilla al final. Especias: Integrá comino, cúrcuma o pimentón al líquido de cocción. Textura: Si queda muy húmedo, extendelo en una bandeja para que se enfríe. Prevención de grumos: Nunca lo revuelvas mientras se hidrata. Versatilidad: Probá añadiendo frutos secos o hierbas frescas al final.

Receta base para un cuscús perfecto

Ingredientes:

1 taza de cuscús precocido

1 taza de caldo hirviendo

1 cucharada de aceite de oliva

Sal a gusto

Preparación:

Colocá el cuscús en un bol resistente al calor. Agregá el aceite y la sal. Verté el caldo hirviendo, tapá inmediatamente y dejá reposar 5-7 minutos. Destapá y separá los granos con un tenedor.

El cuscús es ese aliado culinario que te salva en comidas improvisadas. Con estos consejos, vas a lograr una textura esponjosa que se adapta a infinitas combinaciones. Desde una sencilla guarnición hasta platos principales, este ingrediente se convertirá en un básico de tu cocina.