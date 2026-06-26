Ann Blyth, estrella de cine de los 40 y 50 famosa por "Mildred Pierce", muere a los 98 años

FOTO DE ARCHIVO. La actriz Ann Blyth, una de las integrantes del reparto de la película dramática de 1945 "Mildred Pierce", posa a su llegada a la gala de inauguración del Festival de Cine Clásico de TCM en Hollywood

​Ann Blyth, que obtuvo una nominación al Oscar por interpretar a la maliciosa y mentirosa hija adolescente de Joan Crawford ‌en el clásico melodrama de ‌1945 "Mildred Pierce" y brilló en papeles ligeros y dramáticos durante la Edad de Oro de Hollywood, murió el miércoles a los 98 años, según medios.

Blyth, que se formó como cantante de ópera y se desenvolvía con comodidad en musicales cinematográficos, dramas e incluso una farsa en la que interpretó a una sirena, murió por ​causas naturales, de acuerdo ⁠con los reportes.

Participó en más de 30 películas durante una ‌carrera cinematográfica que se extendió de 1944 a 1957. ⁠Blyth tenía apenas 16 años cuando ⁠ofreció una actuación magistral en la película por la que más se la recuerda: "Mildred Pierce". La cinta también le dio a la temperamental ⁠leyenda del cine Crawford el único premio Oscar de su ​carrera.

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Blyth sostuvo con creces el pulso en pantalla ‌como Veda, la odiosa, arribista ‌y asesina hija de Crawford, que compite con su madre por ⁠el mismo hombre, su padrastro, interpretado por Zachary Scott. En una escena, Blyth abofetea a Crawford en el rostro y la derriba.

"Sal de aquí antes de que te mate", le dice una ​Crawford furiosa ‌a Blyth.

La película fue dirigida por Michael Curtiz, entre cuyos otros filmes figuraban clásicos como "Casablanca", "The Adventures of Robin Hood" y "Yankee Doodle Dandy".

"Tenía una gran confianza en mí, lo que a su vez me ayudó", dijo Blyth al Los ⁠Angeles Times en 2013 sobre Curtiz.

"Ella dejó a todo el mundo boquiabierto", dijo al Times el historiador de cine Alan Rode, en referencia a Blyth. "Sin duda es la película de Joan Crawford, pero ella es realmente la columna vertebral de la cinta. Es la encarnación de la hija infernal del cine negro. Es simplemente una actuación asombrosa que resiste ‌el paso del tiempo".

"Mildred Pierce" fue un éxito de público y crítica, y obtuvo una nominación al Oscar a la mejor película. Crawford ganó el Oscar a la mejor actriz, mientras que tanto Blyth como su coprotagonista Eve Arden fueron nominadas como mejores actrices de reparto, aunque ‌no ganaron.

Ann Marie Blyth nació el 16 de agosto de 1928 en Mount Kisco, Nueva York. Se formó como cantante y actriz desde niña. ‌Mientras estaba de ⁠gira por Los Ángeles siendo adolescente con una obra de Broadway, le hicieron una prueba de cámara que ​abrió el camino a su carrera en Hollywood.

Blyth tuvo cinco hijos con su esposo James McNulty, que murió en 2007.

Con información de Reuters