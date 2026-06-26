Cuáles son los posibles rivales de Paraguay en la fase eliminatoria del Mundial 2026

Los posibles rivales de Paraguay en los 16vos de final del Mundial 2026.

La Selección de Paraguay igualó sin goles en la última fecha del Grupo D frente a Australia y, con este resultado, se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Después de un flojo arranque ante el anfitrión Estados Unidos en su presentación con una derrota por 4 a 1 y un importante triunfo contra Turquía por la mínima, el combinado que dirige técnicamente Gustavo Alfaro logró alcanzar las cuatro unidades y obtener el pase a la siguiente instancia de la competición.

Ahora, la 'Albirroja' deberá esperar a que se defina cómo quedarán posicionados el resto de los seleccionados para conocer a su próximo rival. En principio, hay tres posibilidades: el cruce será contra el ganador del Grupo E, del Grupo I o del Grupo K, y todos los escenarios plantean un difícil desafío para el conjunto paraguayo ya que enfrentarán a contrincantes de primer nivel.

Cuáles son los posibles rivales de Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Alemania (1° Grupo E)

Los teutones tuvieron una campaña sin mayores sobresaltos y avanzaron a los octavos de final como líderes de su zona. El equipo dirigido técnicamente por Julian Nagelsmann debutó con una contundente goleada por 7 a 1 sobre Curazao, luego aseguró su pase con una victoria por 2 a 1 ante Costa de Marfil y este jueves fue sorprendido por el Ecuador de Sebastián Beccacece, que logró imponerse por 2 a 1 con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

Francia o Noruega (1° Grupo I)

Otra de las alternativas para el próximo rival de la 'Albirroja' en dieciseisavos será el ganador del Grupo I, que se definirá este viernes entre Noruega y Francia. Ambos seleccionados europeos se cruzarán a partir de las 16 horas en Argentina en Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos) en un encuentro en el que se medirán Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos de los goleadores y grandes figuras hasta el momento en el torneo.

Colombia o Portugal (1° Grupo K)

Por último, el posible cruce de Paraguay en la fase eliminatoria saldrá del puntero del Grupo K, un puesto que se disputan Colombia y Portugal. El cuadro que comanda Néstor Lorenzo marcha con puntaje ideal tras vencer a Uzbekistán por 3 a 1 en su presentación y a República Democrática del Congo; por su parte, el combinado de Cristiano Ronaldo arrancó con un empate con sabor a poco ante los africanos pero se repusieron con una contundente goleada por 5 a 0 contra los asiáticos.

El resumen del empate sin goles entre Paraguay y Australia

Desde el pitazo inicial del árbitro francés Clément Turpin, se notó que la premisa principal de ambos directores técnicos era no desordenarse atrás. Gustavo Alfaro plantó su habitual bloque defensivo, pero esta vez el equipo casi no mostró intenciones de transicionar rápido ni de habilitar a Julio Enciso o Gabriel Ávalos. Paraguay esperó en su propio campo, cómodo con el paso de los minutos.

En un duelo cerrado, Paraguay y Australia empataron sin goles y aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final.

Por su parte, Australia manejó la pelota con una parsimonia llamativa. Los oceánicos lateralizaron el juego de izquierda a derecha una y otra vez, sin profundidad ni verticalidad, como cuidando que una pérdida no los agarrara mal parados. Las áreas fueron terreno desértico: apenas un par de centros frontales que el arquero paraguayo Orlando Gill controló sin despeinarse y alguna aproximación aislada que terminó en las manos del australiano Mathew Ryan. El pitazo del entretiempo llegó como un alivio para un público que esperaba otra intensidad.

En el complemento, Alfaro movió el banco con los ingresos de Maurício y más tarde de Álex Arce en el ataque. Sin embargo, las modificaciones respondieron más a un desgaste físico que a un cambio de postura. Paraguay adelantó apenas unos metros sus líneas, pero la prioridad siguió siendo el cero en el arco propio.

Australia tampoco alteró su plan. El ingreso de Ajdin Hrustić en el mediocampo insinuó algo más de claridad, pero los Socceroos se mostraron sumamente predecibles y respetuosos de la muralla guaraní liderada por Gustavo Gómez y Omar Alderete. A medida que el reloj avanzaba hacia los 80 minutos, el conformismo se hizo absoluto. Las posesiones largas y horizontales se repitieron y la pierna fuerte disminuyó, cuidando también las tarjetas amarillas que podrían ser decisivas.