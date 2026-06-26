Turquía vence 3-2 a Estados Unidos con un gol agónico en Los Ángeles

Por Rory Carroll
INGLEWOOD, Estados Unidos, 26 jun (Reuters) - Turquía derrotó el jueves 3-2 a un equipo alternativo de Estados Unidos con un gol agónico de Kaan Ayhan en el Estadio Los Ángeles para lograr su primera victoria del torneo, después de que los coanfitriones ya se hubieran asegurado el primer lugar del Grupo D y un lugar en los dieciseisavos de final.
Los estadounidenses, que hicieron nueve cambios en su equipo, se adelantaron pronto por tercer partido consecutivo cuando Auston Trusty marcó en el minuto tres, para alegría de un estadio lleno.
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Turquía respondió por medio de Arda Güler y Baris Yilmaz, con sus primeros goles del torneo, antes de que Sebastian Berhalter conectara un disparo de larga distancia poco después del descanso para igualar el marcador para Estados Unidos. Pero el suplente Ayhan tuvo la última palabra cuando encontró la portería vacía en el segundo palo para anotar el tanto de la victoria.
Estados Unidos centra ahora su atención en el duelo de la fase eliminatoria del miércoles contra Bosnia y Herzegovina en Santa Clara, mientras que Turquía regresa a casa tras haber salvado al menos algo de orgullo.
Con información de Reuters