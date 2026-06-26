Turquía vence 3-2 a Estados Unidos con un gol agónico en Los Ángeles

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Estados Unidos - Estadio Los Ángeles, Inglewood, California, EEUU - 25 de junio de 2026. Paris Hilton y su hija London Hilton-Reum antes del partido

Por Rory ​Carroll

INGLEWOOD, Estados Unidos, 26 jun (Reuters) - Turquía derrotó el jueves 3-2 ‌a un ‌equipo alternativo de Estados Unidos con un gol agónico de Kaan Ayhan en el Estadio Los Ángeles para lograr su primera victoria del torneo, después ​de que ⁠los coanfitriones ya se hubieran ‌asegurado el primer lugar ⁠del Grupo D ⁠y un lugar en los dieciseisavos de final.

Los estadounidenses, que hicieron ⁠nueve cambios en su equipo, ​se adelantaron pronto ‌por tercer partido consecutivo ‌cuando Auston Trusty marcó en ⁠el minuto tres, para alegría de un estadio lleno.

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Turquía respondió por medio de Arda ​Güler ‌y Baris Yilmaz, con sus primeros goles del torneo, antes de que Sebastian Berhalter conectara un disparo de ⁠larga distancia poco después del descanso para igualar el marcador para Estados Unidos. Pero el suplente Ayhan tuvo la última palabra cuando encontró la portería vacía en ‌el segundo palo para anotar el tanto de la victoria.

Estados Unidos centra ahora su atención en el duelo de la fase eliminatoria ‌del miércoles contra Bosnia y Herzegovina en Santa Clara, mientras que ‌Turquía regresa ⁠a casa tras haber salvado al menos algo ​de orgullo.

Con información de Reuters