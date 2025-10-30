Planea tu verano 2026: cómo encontrar vuelos baratos ida y vuelta a Bariloche por menos de $80.000

Se acerca el verano 2026 y es momento de comenzar a planificar las vacaciones. San Carlos de Bariloche es uno de los destinos más elegidos para vacacionar porque ofrece muchísimas actividades y lo mejor es que se pueden encontrar vuelos ida y vuelta por menos de $80.000 para ir.
Así es la forma de encontrar vuelos baratos para ir a Bariloche
San Carlos de Bariloche es uno de los destinos más elegidos para vacacionar, ya sea en invierno como en verano. Para quienes busquen planificar sus vacaciones con anticipación existe la posibilidad de encontrar pasajes baratos para la temporada de verano y hasta el fin de semana largo de Semana Santa. La usuaria Miss Ofertas by Vero (@vmenditto) compartió en redes sociales las nuevas promociones que reunió la agencia de viajes online Turismo City para ir a Bariloche en avión ida y vuelta.
Algunos de los precios má económicos para viajar son:
- Noviembre y diciembre de 2025: vuelos ida y vuelta desde $75.000
- Febrero de 2026: pasajes desde $78.800
- Marzo, abril, mayo: $75.900
Las promociones son para pasajes ida y vuelta por periodos desde dos días hasta dos semanas. Cabe recordar que con cuanta mayor anticipación se compren los pasajes, menor será su valor.
Vacaciones 2026: qué actividades se pueden hacer en Bariloche
Tanto en invierno como en verano, Bariloche es de los destinos más elegidos porque se pueden realizar muchísimas actividades turísticas.
- El lago Nahuel Huapi: con un tamaño equivalente a tres veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el lago Nahuel Huapi es uno de los lugares claves que hay que visitar de Bariloche, ya que cuenta con playas de aguas cristalinas para disfrutar del calor y descansar. Entre ellas, se encuentra Villa Tacul, ubicada en lo que se llama circuito chico, un recorrido de 60 kilómetros que abarca balnearios, senderos y miradores. También está Playa Bonita, es una de las más populares y accesibles.
- Hacer el ascenso al Cerro Campanario: es una de las actividades imperdibles, es ideal para hacer trekking, ya que se encuentra a 1049 metros sobre el nivel del mar. El trayecto cuenta con una pendiente empinada y el ascenso lleva alrededor de 45 minutos, pero las vistas son increíbles y también se puede subir en aerosilla. En la cima, hay una confitería que ofrece delicias locales y un mirador denominado por National Geographic como uno de los ocho mejores del mundo.
Durante el verano en Bariloche se pueden realizar
- Hacer kayak y deportes acuáticos: los diferentes lagos como el Gutiérrez y Nahuel Huapi ofrecen la posibilidad de disfrutar deportes acuáticos en medio de paisajes asombrosos. En el Lago Gutiérrez la excursión en kayak dura aproximadamente dos horas y media y se puede realizar una visita a una playita escondida. Mientras que el Nahuel Huapi también se puede recorrer en su totalidad en catamarán, las embarcaciones suelen partir desde Bahía López hacia el Brazo Tristeza y Brazo Campanario o desde Puerto Pañuelo hacia Isla Victoria.