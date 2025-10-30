Planea tu verano 2026: cómo encontrar vuelos baratos ida y vuelta a Bariloche por menos de $80.000

Se acerca el verano 2026 y es momento de comenzar a planificar las vacaciones. San Carlos de Bariloche es uno de los destinos más elegidos para vacacionar porque ofrece muchísimas actividades y lo mejor es que se pueden encontrar vuelos ida y vuelta por menos de $80.000 para ir.

Así es la forma de encontrar vuelos baratos para ir a Bariloche

San Carlos de Bariloche es uno de los destinos más elegidos para vacacionar, ya sea en invierno como en verano. Para quienes busquen planificar sus vacaciones con anticipación existe la posibilidad de encontrar pasajes baratos para la temporada de verano y hasta el fin de semana largo de Semana Santa. La usuaria Miss Ofertas by Vero (@vmenditto) compartió en redes sociales las nuevas promociones que reunió la agencia de viajes online Turismo City para ir a Bariloche en avión ida y vuelta.

Ya hay disponibles ofertas de pasajes baratos para la temporada de verano y para el fin de semana largo de Semana Santa

Algunos de los precios má económicos para viajar son:

Noviembre y diciembre de 2025 : vuelos ida y vuelta desde $75.000

: vuelos ida y vuelta desde $75.000 Febrero de 2026 : pasajes desde $78.800

: pasajes desde $78.800 Marzo, abril, mayo: $75.900

Las promociones son para pasajes ida y vuelta por periodos desde dos días hasta dos semanas. Cabe recordar que con cuanta mayor anticipación se compren los pasajes, menor será su valor.

Vacaciones 2026: qué actividades se pueden hacer en Bariloche

Tanto en invierno como en verano, Bariloche es de los destinos más elegidos porque se pueden realizar muchísimas actividades turísticas.