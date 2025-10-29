Cyber Monday 2025: cómo comprar pasajes aéreos en pesos

Una de las tendencias más fuertes del Cyber Monday 2025 será planificar las vacaciones en pesos.

En medio de la incertidumbre económica que siguió a las elecciones legislativas, el Cyber Monday 2025 se perfila como una de las mejores oportunidades para comprar con descuentos sin desesperarse por el dólar. El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se realizará del 3 al 5 de noviembre y reunirá miles de ofertas en tecnología, indumentaria, turismo y más.

En un contexto donde cada peso cuenta, el foco estará en aprovechar promociones en cuotas y pagar en pesos, una estrategia que gana terreno entre los consumidores que buscan proteger el valor de su dinero. El Cyber Monday se consolidó como un termómetro del consumo digital y de las expectativas económicas de los argentinos. Con precios actualizados a diario y beneficios financieros pensados para mitigar la volatilidad cambiaria, las principales marcas del país buscan estimular la demanda online sin perder de vista la necesidad de previsibilidad que domina el mercado local.

Una de las tendencias más fuertes del Cyber Monday 2025 será planificar las vacaciones en pesos, evitando el uso de dólares o la exposición a nuevas subas. Varias agencias y plataformas de turismo ofrecerán cuotas sin interés y descuentos especiales para pagos con tarjetas argentinas, lo que permitirá reservar vuelos, alojamientos y paquetes turísticos con mayor tranquilidad. Destinos como Bariloche, Mendoza, Cataratas del Iguazú y el Norte argentino se perfilan entre los más buscados para el verano.

Además, muchas marcas extenderán sus promociones a lo largo de la semana bajo el formato “Cyber Week”, lo que permitirá comparar precios y comprar sin la presión de los tres días oficiales. De este modo, los usuarios podrán aprovechar los descuentos con más tiempo y planificación.

Cómo aprovechar el Cyber Monday para conseguir pasajes baratos

Para quienes buscan viajar sin perder poder adquisitivo, el Cyber Monday es el momento ideal. Estas son algunas recomendaciones para sacar el máximo provecho del evento:

Buscar en pesos: priorizá las ofertas que mantengan el precio final en moneda local.

Usar tarjetas nacionales: muchas agencias ofrecen cuotas fijas sin interés para clientes argentinos.

Comparar antes del lunes: revisá precios unos días antes para detectar verdaderas rebajas.

Comprar vuelos y alojamientos juntos: los paquetes combinados suelen tener mayores descuentos.

Elegir fechas flexibles: viajar fuera de temporada o entre semana puede reducir hasta un 40% el costo.

Verificar la política de cambios y devoluciones: es clave para evitar sorpresas si hay modificaciones posteriores.

Para comprar de forma segura, la CACE recomienda ingresar solo al sitio oficial del Cyber Monday, donde figuran todas las tiendas verificadas. En tiempos de alta volatilidad, la mejor estrategia será comprar con criterio, aprovechar las cuotas fijas y cuidar los ahorros sin caer en estafas.