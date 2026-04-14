Cómo usar dos cuentas de WhatsApp en un Android: el paso a paso

Esta novedad elimina la necesidad de recurrir a aplicaciones externas o tener dos teléfonos.

WhatsApp incorporó una de las funciones más esperadas por los usuarios: ahora es posible tener dos cuentas activas en un mismo celular, tanto en dispositivos Android como en iOS. Esta novedad elimina la necesidad de recurrir a aplicaciones externas o tener dos teléfonos para separar lo personal de lo laboral.

La función multicuenta ya está disponible de forma nativa y se puede configurar fácilmente desde el menú de ajustes. Además, ambas cuentas funcionan en simultáneo: mientras usás una, la otra sigue activa en segundo plano, recibiendo mensajes y llamadas sin interrupciones.

Cómo usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono

El proceso para activar esta función es simple y no requiere conocimientos técnicos:

Abrí WhatsApp en tu celular. Tocá el ícono de los tres puntos (en Android) o ingresá a “Configuración” (en iPhone). Pulsá sobre tu nombre o foto de perfil. Seleccioná la opción “Agregar cuenta”. Ingresá el número de teléfono de la segunda cuenta. Verificá el número con el código que te envía la app. Configurá el perfil (nombre y foto) si lo necesitás.

Una vez hecho esto, podés cambiar entre cuentas desde el mismo menú, sin cerrar sesión.

Ventajas de la función multicuenta

Uno de los principales beneficios es la organización. Tener dos cuentas en un mismo dispositivo permite separar conversaciones sin mezclar contactos ni notificaciones. También mejora la privacidad y la gestión del tiempo, ya que cada perfil mantiene su propio historial y configuraciones.

Otro punto clave es que no se pierde ninguna comunicación: aunque no estés usando una cuenta en ese momento, seguirá recibiendo notificaciones normalmente. Esto asegura que no se escapen mensajes importantes.

La función multicuenta ya está disponible de forma nativa y se puede configurar fácilmente

Si bien esta posibilidad ya existía en Android, ahora también desembarcó en iPhone, ampliando su alcance. La actualización responde a una demanda histórica de los usuarios, que buscaban una forma más práctica de manejar múltiples perfiles dentro de la misma app.

Con esta mejora, WhatsApp sigue evolucionando para adaptarse a las necesidades actuales, donde combinar vida personal y laboral en un solo dispositivo es cada vez más común.