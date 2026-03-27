Qué es la soberanía digital y por qué es el nuevo eje estratégico para organizaciones y Estados

En un contexto global cada vez más complejo, garantizar autonomía tecnológica se volvió una prioridad estratégica.

En medio del avance acelerado de la inteligencia artificial y el crecimiento de los servicios en la nube, la soberanía digital se consolidó como un eje central para empresas y gobiernos. Hoy, el debate ya no pasa solo por dónde se almacenan los datos, sino por quién tiene el control real de la infraestructura, la operación y la información crítica. En un contexto global cada vez más complejo, garantizar autonomía tecnológica se volvió una prioridad estratégica.

En Argentina, este tema gana peso a partir de nuevas regulaciones y discusiones sobre la localización de datos sensibles. Las iniciativas impulsadas por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales reflejan una creciente preocupación por la seguridad, la transparencia y la gobernanza de la información.

Brechas en la región y nuevos modelos de nube

Según especialistas del sector, la soberanía digital no implica cerrar el ecosistema tecnológico, sino asegurar que organizaciones y países mantengan el control sobre sus decisiones y su propiedad intelectual. En esta línea, un informe del Banco Mundial advierte que América Latina todavía presenta brechas en gobernanza de datos, especialmente en calidad e interoperabilidad dentro del sector público.

Frente a este escenario, cada vez más empresas adoptan estrategias de nube híbrida y multicloud. Este enfoque les permite combinar innovación con cumplimiento normativo, algo clave en tiempos donde la inteligencia artificial potencia tanto las oportunidades como los riesgos vinculados a la privacidad y la seguridad.

La soberanía digital se apoya en el control de los datos, la gestión de la operación y la protección de la propiedad intelectual.

Un factor clave para la competitividad

No avanzar en soberanía digital puede derivar en una mayor dependencia tecnológica, además de exponer a las organizaciones a riesgos legales, operativos y de ciberseguridad que afectan directamente su competitividad a largo plazo. Por eso, el concepto dejó de ser técnico para convertirse en una decisión de negocio que impacta en la resiliencia y la continuidad operativa.

En términos prácticos, la soberanía digital se apoya en tres pilares: el control de los datos, la gestión de la operación y la protección de la propiedad intelectual. Desde empresas como Red Hat destacan que el desarrollo de entornos híbridos permite avanzar en estos tres frentes, al tiempo que fomenta la innovación.

De cara al futuro, el desafío no será solo adoptar nuevas tecnologías, sino hacerlo bajo un enfoque que garantice control, cumplimiento y confianza. En un mundo donde la infraestructura digital define la competitividad, la soberanía tecnológica ya no es opcional: es un requisito para crecer.