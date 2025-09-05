Samsung lanza el Galaxy S25 SE y nuevas tablets: principales características

El Samsung Galaxy S25 FE se suma como la versión más económica de la familia S25, pero mantiene las mejores prestaciones de la línea. Viene equipado con One UI 8, la última capa de personalización basada en Android, y las funciones avanzadas de Galaxy AI, el sistema de inteligencia artificial de Samsung.
Entre sus novedades destaca el compañero de IA personalizado, que utiliza capacidades multimodales para integrar voz, texto e imagen en distintas aplicaciones, facilitando tareas como traducción, edición de fotos y organización del día a día. El diseño sigue la línea premium, con materiales de alta calidad, pantalla Super AMOLED, triple cámara trasera y batería de larga duración. Todo a un precio pensado para quienes buscan tecnología de punta sin pagar de más.
Galaxy Tab S11 Ultra y Tab S11: potencia y delgadez inédita
Junto al S25 FE, Samsung anunció sus nuevas tablets estrella: la Galaxy Tab S11 Ultra y la Galaxy Tab S11.
La Ultra es la tablet más delgada de la marca hasta la fecha, pero no sacrifica potencia. Viene con One UI 8 y la última versión de Galaxy AI, sumando nuevas funciones como escritura predictiva, edición colaborativa en tiempo real y herramientas avanzadas para ilustración y creatividad.
Ambos modelos cuentan con pantalla AMOLED de alta resolución, procesadores de última generación, soporte para S Pen y batería optimizada. El enfoque está puesto en ofrecer una experiencia inteligente y versátil, apta para productividad, estudio, diseño y entretenimiento.
Una apuesta fuerte por la IA y la experiencia Galaxy
Samsung apuesta a masificar la inteligencia artificial, llevando capacidades de IA avanzada tanto a sus celulares accesibles como a tablets premium. El Galaxy S25 FE y las Galaxy Tab S11 buscan posicionarse como la puerta de entrada a un ecosistema más inteligente, intuitivo y conectado, democratizando funciones que antes estaban reservadas solo para los equipos más caros.