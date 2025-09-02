Qué novedades trae la nueva One UI 8 de Samsung

El objetivo es recuperar la confianza de los usuarios tras los problemas que hubo con la versión anterior.

La espera llega a su fin. Samsung presentó oficialmente One UI 8, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android 16. Lejos de ser un simple ajuste estético, esta actualización del sistema operativo se perfila como la más importante del año para la marca surcoreana, con un claro objetivo: recuperar la confianza de los usuarios tras los problemas y retrasos que marcaron el despliegue de One UI 7 durante la primera mitad de 2025.

La empresa promete un calendario más rápido, estable y amplio, algo que los usuarios de Galaxy venían reclamando. Entre las principales novedades de One UI 8 aparece un renovado sistema de multitarea con el nuevo modo “90:10”, pensado especialmente para pantallas grandes. Esta opción permite darle prioridad a una aplicación en formato principal mientras otra queda abierta en un panel reducido, optimizando el trabajo en dispositivos como los Galaxy Fold y las tablets Galaxy Tab.

Otra función clave es la mejora en Quick Share, la herramienta de transferencia de archivos que ahora ofrece más velocidad y mayor compatibilidad con distintos sistemas operativos. También se ajustaron detalles en Samsung DeX, que busca una experiencia más fluida al convertir el celular en un escritorio portátil.

Por su parte, la Now Bar, introducida en One UI 7, recibe un impulso con más accesos directos personalizables, integración con apps de productividad y una gestión más ágil de notificaciones. A todo esto se suman ajustes en las apps nativas, especialmente el navegador, y nuevas funciones basadas en inteligencia artificial para los equipos compatibles.

Con este paquete de cambios, Samsung no solo busca mejorar la experiencia de uso, sino también marcar un quiebre respecto al traspié de la versión anterior. One UI 8 aparece, así, como la apuesta más firme de la compañía para consolidar su liderazgo en el ecosistema Android.

Lanzamiento clave para Samsung: los modelos compatibles

El One UI 8 alcanzará a unos 50 modelos de Samsung.

El anuncio de One UI 8 se produjo en paralelo con la presentación de los nuevos Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, consolidando a esta actualización como un movimiento estratégico. A diferencia de lo ocurrido con One UI 7, que experimentó fallas de rendimiento, Samsung asegura que el despliegue de One UI 8 será escalonado pero constante, comenzando en septiembre y extendiéndose en los meses siguientes.

Los primeros equipos en recibir la actualización serán los Galaxy S25 Ultra, S25+, S25 y S25 Edge. A continuación, se sumarán los Galaxy S24, los plegables Z Fold6 y Z Flip6, y posteriormente modelos de gamas medias como los Galaxy A56, A55 y A54, entre otros. En paralelo, también se actualizarán tablets como la Galaxy Tab S10 Ultra y varios modelos de la serie Tab S9 y Tab S8. En total, alcanzará a unos 50 modelos.