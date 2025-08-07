Llega el nuevo Samsung Galaxy Z7 Series y Watch8 Series a la Argentina: funciones, características, fotos y dónde comprar.

Samsung vuelve a dar un paso al frente en innovación tecnológica con la llegada oficial a la Argentina de sus nuevos dispositivos plegables Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, junto con los smartwatches de última generación Galaxy Watch8 y Galaxy Watch8 Classic. Bajo el paraguas de la Galaxy Z7 Series y Watch8 Series, la marca surcoreana presenta una propuesta renovada que combina diseño, potencia y beneficios exclusivos para quienes quieran acceder a esta nueva tecnología desde el 8 de agosto.

En línea con su estrategia global, Samsung apuesta fuerte por el mercado argentino con una campaña de lanzamiento que incluye PrePaid Cards con bonificaciones, hasta 18 cuotas sin interés, Plan Canje, envíos gratis, eVouchers para expandir el ecosistema Galaxy y mucho más. A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber sobre los nuevos modelos y cómo comprarlos.

Funciones y características de los nuevos modelos de Samsung

Samsung lanza nuevos modelos junto a grandes promociones.

Galaxy Z Fold7

La estrella del catálogo de Samsung en 2025 es el Z Fold7, un smartphone plegable que se destaca por su diseño liviano, potencia y una pantalla inmersiva ideal para quienes buscan productividad y entretenimiento en un solo equipo.

Peso: 215 gramos.

Grosor: 8.9 mm plegado / 4.2 mm desplegado.

Pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas.

Compatible con Galaxy AI para multitareas avanzadas.

Procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Cámara principal Ultra de 200 MP.

Disponible en versiones de 512 GB y 1 TB.

Doble almacenamiento gratis en la versión de 1 TB (precio de 512 GB).

Galaxy Z Flip7

Diseñado para quienes valoran el diseño y la portabilidad, el nuevo Z Flip7 llega con una pantalla externa renovada que permite usar funciones clave sin desplegar el equipo.

Pantalla externa FlexWindow ampliada.

Peso: 188 gramos.

Grosor: 13.7 mm plegado.

Envío de mensajes, control de agenda y selfies desde la pantalla externa.

Cámara trasera optimizada para contenido vertical.

Procesador de alto rendimiento.

Diseño ultradelgado y elegante.

Galaxy Z Flip7 FE

La versión más accesible del plegable de Samsung busca acercar la experiencia de los smartphones flexibles a un público más amplio, sin resignar calidad.

Pantalla principal de 6.7 pulgadas.

Cámara FlexCam de 50 MP.

Posibilidad de capturar contenido con manos libres.

Funcionalidad plegable optimizada para redes sociales y selfies.

Diseño moderno y liviano.

Ideal para nuevos usuarios del ecosistema plegable.

Galaxy Watch8 y Watch8 Classic

La nueva línea de relojes inteligentes de Samsung se centra en el bienestar y el rendimiento. Son perfectos para quienes llevan una vida activa y quieren monitorear su salud desde la muñeca.

Pantalla más brillante para mejor visibilidad al aire libre.

Batería optimizada de larga duración.

Seguimiento de sueño, ritmo cardíaco, estrés y actividad física.

Resistencia al agua y al polvo.

GPS integrado y sincronización con smartphones Galaxy.

Watch8 Classic incluye bisel giratorio físico y diseño tradicional.

Compatibles con Samsung Care+ y Plan Canje.

Dónde comprar y precios en Argentina

Los Galaxy Z7 Series y Watch8 Series se pueden adquirir desde el 8 de agosto en la tienda online oficial de Samsung Argentina, tiendas físicas y la app Samsung Shop, con múltiples promociones válidas hasta el 21 de agosto.

Precios oficiales en Argentina: