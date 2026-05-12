Más de la mitad de los usuarios de IA hacen trabajos que antes no podían

El informe muestra que las compañías empiezan a reorganizar sus estructuras alrededor de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta experimental y empieza a tener un impacto concreto en la forma en que las personas trabajan. Según el nuevo Índice de Tendencias Laborales 2026 de Microsoft, el 58% de los usuarios de IA asegura que hoy puede realizar tareas que hace apenas un año no habría podido completar. Entre los perfiles más avanzados, denominados por la empresa como “Frontier Professionals”, el número sube al 80%.

El informe, elaborado a partir de billones de señales de productividad anonimizadas de Microsoft 365 y encuestas a 20.000 trabajadores de 10 países, muestra que las compañías empiezan a reorganizar sus estructuras alrededor de la inteligencia artificial. La tendencia apunta a reducir las tareas tácticas y repetitivas para dar más espacio al pensamiento crítico, la supervisión y la toma de decisiones.

Cómo cambia la relación entre personas e inteligencia artificial

De acuerdo con Microsoft, la IA ya empieza a modificar áreas como la ingeniería de software y se expande hacia otras funciones de negocio. En ese contexto, la compañía identificó cuatro modelos de colaboración entre humanos y agentes de IA.

El primero es “Autor”, donde la IA funciona como apoyo puntual. Luego aparece “Editor”, en el que la herramienta genera borradores iniciales para que la persona los revise. El tercer modelo es “Director”, donde la IA ejecuta tareas completas en segundo plano. Finalmente está “Orquestador”, un esquema basado en múltiples agentes coordinados bajo supervisión humana.

Para la empresa, el desafío no pasa por automatizar todo, sino por encontrar el equilibrio adecuado entre intervención humana y automatización según el tipo de tarea y el objetivo buscado. A partir de esta idea surge el concepto de “Frontier Firm”, organizaciones que rediseñan sus procesos directamente alrededor de la IA.

La IA gana terreno en tareas complejas

Uno de los datos más relevantes del estudio indica que la inteligencia artificial ya no se limita a trabajos básicos. Un análisis de más de 100.000 conversaciones dentro de Microsoft 365 Copilot reveló que el 49% de los intercambios estaban vinculados con tareas cognitivas complejas, como análisis de información, resolución de problemas, evaluación de alternativas y pensamiento creativo.

Aun así, las habilidades humanas siguen siendo fundamentales. Entre las capacidades más valoradas aparecen el control de calidad de los resultados generados por IA, mencionado por el 50% de los usuarios, y el pensamiento crítico, con 46%.

El estudio también expone cierta tensión dentro de las empresas. Mientras el 65% de los trabajadores teme quedarse atrás si no incorpora IA rápidamente, el 45% prefiere concentrarse en sus objetivos actuales antes que rediseñar su forma de trabajo con estas herramientas.

El 49% de los intercambios en Copilot estan vinculados con tareas cognitivas complejas.

Copilot Cowork apuesta al trabajo coordinado

En paralelo, Microsoft anunció nuevas funciones para Copilot Cowork, su plataforma orientada a coordinar tareas entre personas, aplicaciones y agentes de IA. La actualización suma versiones móviles para iOS y Android, además de integraciones con herramientas como Dynamics 365, Fabric, HubSpot, Notion y monday.com.

La propuesta apunta a que los usuarios puedan delegar procesos completos manteniendo supervisión y control sobre cada paso. Para Microsoft, la ventaja competitiva ya no estará solamente en tener acceso a IA, sino en la capacidad de reorganizar el trabajo alrededor de ella.