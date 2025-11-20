Gemini cambia para siempre las compras virtuales

El nuevo agente inteligente capaz de encontrar productos adaptados a necesidades específicas.

Google sigue acelerando el ritmo y no pasa una semana sin que sume nuevas funciones impulsadas por Gemini. Esta vez, la novedad no llega a Gmail ni a Drive, sino directamente al buscador con su modo IA, y promete ser una aliada clave para las compras de fin de año. La compañía lanzó un nuevo agente inteligente capaz de encontrar productos adaptados a necesidades específicas, usando solo lenguaje natural.

En la práctica, funciona como si le preguntaras a un vendedor en una tienda. Podés pedirle a Gemini frases del tipo: “necesito una fragancia femenina con notas afrutadas para el invierno” o “busco unas zapatillas que combinen con pantalones oscuros y no tengan suela muy ancha”. La IA devuelve resultados priorizados según tu búsqueda, con imágenes, precios y descripciones breves. En algunos casos, incluso arma tablas comparativas con características y valores.

Un buscador que ahora llama, consulta y hasta compra por vos

Esta herramienta se suma a una función previa de Gemini —disponible en algunos mercados— que mostraba productos, pero de manera mucho más básica. Ahora, la experiencia es más completa y pensada para agilizar cualquier compra.

Una de las novedades más llamativas es que Gemini puede llamar a las tiendas por vos. El agente se encarga de consultar si queda stock en la talla que buscás, confirmar precios y hasta preguntar por promociones activas. Una vez realizada la llamada, el sistema envía un mail con un resumen detallado de la información que brindó el comercio.

Pero eso no es todo. Si encontrás un producto que te convence, podés tocar el botón “Comprar para mí”. A partir de ahí, Gemini completa automáticamente los formularios de la tienda online —dirección, contacto y demás datos— y te redirige directamente a la página de confirmación de la compra. Solo queda ingresar los datos bancarios para cerrar la operación.

Ahora Gemini puede llamar a las tiendas por vos.

Por ahora, estas funciones de Gemini están disponibles exclusivamente en Estados Unidos, aunque Google anticipa que llegarán a más países próximamente. Mientras tanto, la compañía sigue avanzando para transformar el buscador en un asistente de compras integral, capaz de simplificar desde la búsqueda hasta el pago.