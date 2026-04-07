Cómo es Dola, la IA que ya le compite a ChatGPT y Gemini en Latinoamérica

Dola logró meterse en millones de celulares gracias a una propuesta simple e intuitiva.

Dola, también conocida como Dola AI (y anteriormente llamada Cici), es una asistente de inteligencia artificial que se convirtió en una de las aplicaciones más descargadas en países como Argentina, Brasil y México, y ya compite en popularidad a herramientas como ChatGPT o Gemini en la región.

El fenómeno llama la atención porque no está respaldada por gigantes tecnológicos como OpenAI o Google, sino por una empresa mucho menos conocida con base en Singapur. Aun así, logró meterse en millones de celulares gracias a una propuesta simple, intuitiva y con funciones que apuntan directamente al uso cotidiano.

Qué es Dola y para qué sirve

Dola se define como un “asistente de IA todo en uno para escribir, pensar y crear”. En la práctica, funciona de forma muy similar a otros chatbots modernos: utiliza modelos de lenguaje (LLM) para entender y generar texto en lenguaje natural.

Entre sus funciones principales, permite redactar y corregir textos, traducir contenido, resumir artículos o reuniones, ayudar con programación y hasta planificar viajes o tareas diarias. También suma opciones más avanzadas, como chat por voz, generación de imágenes a partir de texto y un modo de “pensamiento profundo” que investiga temas complejos y arma informes completos.

Además, se puede usar tanto en celular como en computadora, con versiones para iOS, Android, web, Windows y Mac. La app es gratuita, aunque algunas funciones más intensivas —como la creación de imágenes— tienen limitaciones o requieren suscripción.

Uno de los puntos clave del crecimiento de Dola en Latinoamérica es su facilidad de uso.

El secreto de su éxito

Uno de los puntos clave del crecimiento de Dola en Latinoamérica es su facilidad de uso. A diferencia de otros asistentes, la app muestra de entrada qué se puede hacer, con una interfaz amigable y un enfoque más “humano”, incluso con avatares y opciones de personalización.

También influyen sus funciones más “entretenidas”, como la posibilidad de chatear con personajes o crear asistentes personalizados, algo que la acerca a propuestas tipo Character.AI. A eso se suma su potente generador de imágenes, una de las herramientas más usadas por los usuarios.

Sin embargo, no todo es claridad: no está del todo definido qué modelo de IA utiliza internamente, ya que la app podría apoyarse en tecnologías de terceros como Gemini o GPT sin especificarlo de forma transparente.

En resumen, Dola combina funciones avanzadas con una experiencia accesible y entretenida, una fórmula que explica por qué logró destacarse en uno de los mercados más competitivos de la tecnología actual.