Sony volverá a subir los precios de la PlayStation 5 por el costo de los chips de memoria

Sony Group va a subir los precios de sus consolas PlayStation 5 en todo el mundo, lo que incluye un alza de 100 dólares en Estados Unidos, en la que es la segunda subida en menos de un año y que se anuncia cuando la empresa japonesa se enfrenta al aumento de los costos de componentes clave, como los chips de memoria.
La carrera del sector tecnológico por desarrollar infraestructuras de inteligencia artificial ha llevado a los fabricantes de memorias a dar prioridad a los chips para centros de datos, que ofrecen mayores márgenes, lo que ha reducido la oferta para los dispositivos de consumo.
Los nuevos precios en Estados Unidos, que entrarán en vigor el 2 de abril, situarán el precio de la PS5 estándar en 649,99 dólares, frente a los 549,99 dólares anteriores. La Digital Edition costará ahora 599,99 dólares, mientras que la PS5 Pro de gama alta costará 899,99 dólares.
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Los precios del reproductor remoto PlayStation Portal también subirán de 199,99 dólares a 249,99 dólares.
Habrá alzas similares en Europa y Japón, tras lo que la empresa describió como una "evaluación cuidadosa" de las crecientes presiones de costos en las cadenas de suministro globales.
Los analistas han señalado que es probable que las subidas de precios de las consolas frenen el crecimiento del mercado de los videojuegos este año.
Con información de Reuters