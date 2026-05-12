Desaparecidos de La Perla: quiénes son las nuevas personas identificadas, una por una

Este martes en los tribunales federales de Córdoba, y luego del anuncio realizado el 7 de mayo pasado, el juez Hugo Vaca Narvaja dio detalles del nuevo avance en la recuperación de la identidad de las víctimas del terrorismo de Estado.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar a un total de 17 personas que permanecían desaparecidas tras haber sido secuestradas en La Perla, uno de los más famosos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionó en la provincia durante la última dictadura cívico-militar.

De las 17 identificaciones, el juzgado dio a conocer 16 nombres; en un caso los familiares solicitaron expresamente no difundir la identidad. “Es probable que haya más identificaciones”, adelantó Vaca Narvaja, aunque no dio precisiones.

Uno por uno, los nombres de las víctimas identificadas por el EAAF

Graciela María de los Milagros Doldán

Nacida en la ciudad de Santa Fe, en 1941. En su casa le decían "Monina". Estudió derecho en la Universidad Católica de Santa Fe y se recibió de abogada laboralista en cinco años de cursada. Fue militante toda la vida, desde chiquita, cuando iba a los barrios periféricos de su ciudad natal para defender los reclamos de los más necesitados. Fue parte de organizaciones católicas vinculadas a la Teología de la Liberación, militó la Acción Católica y también Montoneros.

Fue secuestrada el 26 de abril de 1976 en su departamento de Córdoba Capital. Fue sacada del campo a mediados de febrero de 1977 para ser asesinada.

Juan Carlos Navarro

Obrero industrial de Arcor y militante del Partido Comunista (PC), secuestrado el 18 de octubre de 1977.

Néstor Guillermo Llelin

Oriundo de Salta, estudiante de Derecho y trabajador de Fiat Concord, militante del PC, secuestrado el 6 de septiembre de 1976.

Adrián José Ferreyra

​​​​​​​Nacido en La Rioja, estudiaba Psicología en la UNC, militante del PRT y de la Comisión de Familiares de Presos Políticos, secuestrado el 29 de marzo de 1976.

Marta Susana Ledesma Vera de Comba

​​​​​​​Trabajadora no docente de la UNC y militante del PRT. Fue secuestrada junto a su esposo y sus dos hijos (que fueron entregados a la familia) el 10 de diciembre de 1975.

Víctor Carlos Díaz​​​​​​​

Ester Felipe de Mónaco y Luis Mónaco

Ester -nacida en Las Varillas, provincia de Córdoba- era psicóloga, recibida en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba. Trabajó en la Maternidad de Córdoba, en el Dispensario de Villa Nueva y el Hospital Pasteur -donde fundó el área de atención psicológica en salud pública-. Fue militante del PRT y ERP.

Luis, también nacido en Córdoba, era periodista y se casó con Ester. Tuvieron una hija, Paula, que hoy es periodista radicada en México. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978, con 27 y 30 años, cuando su bebé tenía apenas 25 días.

Silvia del Valle Taborda

Nacida en 1952, en Monte del Rosario, provincia de Córdoba. Era operaria de la fábrica Manal Sport, estaba afiliada al sindicato SOIVA y militaba para el ERP. Tuquito, como le decían amigos y compañeros, fue secuestrada durante la mañana del 11 de diciembre de 1975, en la casa donde vivía temporariamente en el barrio Residencial América de la ciudad de Córdoba. Tenía 23 años.

Nélida Noemí Moreno de Goyochea y José Luis Goyochea

Nélida nació en mayo de 1945, en la ciudad de Córdoba. Estudió en el Colegio Nacional Alejandro Carbó y luego siguió la carrera de psicopedagogía en el Instituto Cabred. Allí se egresó y luego conoció a José Luis Goyochea, con quien se casó y tuvo tres hijos.

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Al momento de su secuestro, trabajaba en la Policía de la Provincia de Córdoba, cumpliendo funciones como administrativa. Tenía 32 años cuando se la llevaron, en agosto de 1977, junto a su esposo y en presencia de sus pequeños de 5, 3 y 1 año.

Por su parte, José Luis nació en La Rioja y se mudó a Córdoba -en 1965- para estudiar la carrera de Ciencias Económicas en la UNC. En 1972, siguió sus estudios como Contador Público y paralelamente, se inscribió en la carrera de Filosofía. Era administrativo del Colegio de Médicos de la provincia y del departamento de Estadísticas de la Subsecretaría de Planeamiento.

Edelmiro Cruz Bustos

Nacido en la ciudad de Córdoba, creció en una familia que tenía participación política en la Unión Cívica Radical (UCR). Desde muy joven, intervino en diversas actividades del partido como acciones barriales; y se involucró tanto que fue presidente de la Juventud Radical. Se casó con Irma y tuvieron tres hijas -María Mercedes, Claudia Lorena y Andrea Luciana-.

Trabajó en la Legislatura de Córdoba y participó en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Fue secuestrado el 23 de abril de 1976 en su casa en barrio Alto Alberdi, adelante de su familia. Un mes después de su secuestro, nació su hija Andrea a quien no pudo conocer.

Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire Salevsky

Carlos nació en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y se casó con Rosa Cristina con quien tuvieron una hija, llamada Mariela. Trabajaba en la compañía de Seguros y Funeraria "La Punilla" y militaba en Montoneros. Fue secuestrado en septiembre de 1977, en su lugar de trabajo, cuando tenía 22 años y llevado a su domicilio donde también secuestraron a su esposa.​​​​​​

Rosa, por su parte, nació en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Trabajaba como ama de casa y también militaba en Montoneros; a su vez, integró un grupo scout ligado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y realizó un importante trabajo social desde la parroquia. Fue secuestrada en el barrio de Bella Vista junto a su marido y su hija -quien luego fue entregada a sus abuelos-. Tenía 23 años.

Oscar Segura Ranieri

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Gustavo Daniel Torres

Gustavo nació en febrero de 1960, en la ciudad de Córdoba. Estudió en el Colegio Superior de Comercio "Manuel Belgrano" (UNC). Militaba en la Juventud Guevarista (JG) y en el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Era muy unido a sus hermanos Carlos y Claudio.

Compañeros del colegio recuerdan que, buscando un régimen disciplinario más autoritario, comenzaron a ser fichados y hasta les allanaban los casilleros, donde tenían sus mochilas y libros. "Me encontraron un libro de Trotsky, 'En defensa del Marxismo', y pasé a estar en una lista negra por ser delegado, marxista y judío", cuenta uno de ellos. Fueron acusados por una serie de delitos, la escuela "se volvió muy pesada" y había celadores y guardias que estaban armados para 1975.

Fue secuestrado en la madrugada del 11 de mayo de 1976, en su casa de Alta Córdoba y ante la presencia de sus padres, hermanos y abuelos. Tenía 16 años cuando fue desaparecido por los militares.

El trabajo del EAAF en La Perla

Entre septiembre y noviembre de 2025, el EAAF realizó excavaciones en un área conocida como La Loma del Torito, adyacente al terreno donde funcionó La Perla. Allí se recuperaron alrededor de 1200 restos óseos pequeños y fragmentados. Las muestras están siendo analizadas.

En marzo de este año se habían identificado 12 víctimas a partir de esos mismos trabajos. Además, se encontró una medalla que pertenecía a Jorge Omar Cazorla, esposo de Graciela Geuna, una sobreviviente que impulsó la querella para la búsqueda de los restos.

Este lunes, los expertos del EAAF retomaron las exploraciones en la Loma del Torito.

El centro clandestino de detención La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo el control del Ejército. Se estima que por allí pasaron entre 2200 y 2500 personas secuestradas. Solo unas pocas sobrevivieron.

Los prisioneros que iban a ser “trasladados” (eufemismo para fusilamiento) eran cargados en camiones con los ojos vendados y las manos atadas. Los llevaban a una zona aledaña, donde los fusilaban y enterraban en fosas clandestinas. José Solanille, un baqueano de la zona, relató esos episodios y señaló el lugar.

En 1979, ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , los perpetradores organizaron un operativo para remover los cuerpos. Con maquinaria pesada, levantaron los restos que estaban en la Loma del Torito para trasladarlos a otro sitio. Pero quedaron fragmentos que, casi 50 años después, están permitiendo terminar con décadas de desaparición e incertidumbre.

El trabajo del EAAF continúa. Cada identificación devuelve la identidad a una víctima y un poco de justicia a sus familiares.