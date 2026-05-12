CEO de OpenAI desmiente acusación de Musk de que traicionó misión de compañía creadora de ChatGPT

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, llega al juzgado el día del juicio por la demanda de Elon Musk sobre la conversión de OpenAI en una empresa con ánimo de lucro en un juzgado federal de Oakland, California

Por Deepa Seetharaman, Kenrick ​Cai y Jonathan Stempel

OAKLAND, EEUU, 12 mayo (Reuters) - El presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, rechazó el martes ‌la acusación de ‌Elon Musk de que traicionó la misión fundacional de la empresa desarrolladora de ChatGPT de servir al bien público, en un juicio que podría determinar el futuro de la compañía y su dirección.

En una demanda presentada en agosto de 2024, Musk acusó a Altman y ​a OpenAI de ⁠persuadirlo para que donara 38 millones de dólares, ‌solo para ver cómo la organización sin ánimo ⁠de lucro abandonaba su misión ⁠de beneficiar a la humanidad y se convertía, en cambio, en una corporación con ánimo de lucro.

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En su declaración ⁠ante el tribunal federal de Oakland, California, Altman ​negó la acusación de Musk de ‌que él y el presidente ‌de OpenAI, Greg Brockman —quien también está demandado—, intentaran "robarse ⁠una organización benéfica".

"Me cuesta incluso entender ese planteamiento", dijo Altman. "Lo que está sucediendo aquí no encaja con mi concepto de las palabras 'robarse una organización benéfica'".

Altman dijo ​que esperaba ‌que "a medida que OpenAI siga funcionando bien, la organización sin ánimo de lucro lo haga aún mejor".

También rechazó cualquier insinuación de que OpenAI fuera en realidad la iniciativa de Musk y ⁠señaló que OpenAI, en sus inicios, barajó diversas estructuras corporativas, tanto sin ánimo de lucro como con ánimo de lucro. "En aquel momento no teníamos ni idea de que algún día obtendríamos beneficios o ingresos", afirmó Altman.

El juicio también marca un enfrentamiento entre los gigantes tecnológicos, con Musk, la ‌persona más rica del mundo, presentándose a sí mismo como un defensor de la gente común frente a los peligros de la inteligencia artificial y los titanes de Silicon Valley, a quienes les importa más el dinero.

Esto se ‌produjo después de que OpenAI recaudó cientos de miles de millones de dólares de grandes tecnológicas e inversores para desarrollar ‌su potencia informática, ⁠de cara a una posible oferta pública inicial de 1 billón de dólares. OpenAI ​intenta demostrar que Musk conocía el plan, pero quería el control y ahora presentó la demanda porque lamenta haberse perdido una posible fortuna.

(Editado en español por Carlos Serrano)