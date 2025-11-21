Google Play te dirá dónde ver la serie o película que buscás

La nueva tarjeta “Dónde ver” aparecerá directamente en los resultados.

Google está preparando una mejora clave para la búsqueda dentro de la Play Store: muy pronto, cuando busques una película o serie, vas a ver de inmediato en qué app de streaming está disponible. La nueva tarjeta “Dónde ver” aparecerá directamente en los resultados, permitiendo identificar plataformas como Netflix, HBO Max o Prime Video sin abrir cada aplicación por separado.

Esta actualización busca resolver un problema frecuente entre usuarios: no saber en qué servicio está disponible un título. Por ejemplo, al buscar The Last of Us, Google Play mostrará claramente qué aplicación necesitás instalar para verla, sin depender de herramientas externas ni perder tiempo revisando varias plataformas.

Cómo funciona la tarjeta “Dónde ver”

La nueva función muestra un listado completo de todas las opciones para reproducir una película o serie. Aunque no permite filtrar por las plataformas a las que ya estás suscripto, sí ofrece una guía centralizada que agiliza la elección.

La tarjeta “Dónde ver” muestra la siguiente información:

Aplicaciones donde la película o serie está disponible.

Acceso directo para instalar la app correspondiente.

Opciones de reproducción: streaming, alquiler o compra.

Indicaciones cuando un título podría requerir complementos o suscripciones extra.

Google ofrece una alternativa integrada en su propio buscador.

Un reemplazo a los servicios de terceros

Hasta ahora, identificar dónde ver un contenido implicaba usar servicios externos o revisar manualmente app por app. Con esta mejora, Google ofrece una alternativa integrada en su propio buscador de la Play Store, lo que simplifica la experiencia y centraliza la información en un mismo lugar.

Google confirmó que esta función se implementará de manera progresiva y, por el momento, solo está disponible en Estados Unidos. Como suele ocurrir con las novedades de la Play Store, se espera que llegue a otros países en los próximos meses, aunque sin fecha confirmada.

Con la incorporación de la tarjeta “Dónde ver”, la Play Store se convierte en una herramienta más útil para organizar tu contenido audiovisual. Ahora, encontrar dónde ver tus series y películas favoritas será mucho más rápido y claro, evitando la típica confusión sobre en qué plataforma se encuentra cada título.