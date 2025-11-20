La compañía integró oficialmente las funciones de Deep Research.

Google dio un paso fuerte para convertir a NotebookLM en una herramienta mucho más completa para estudiantes, periodistas y profesionales. La compañía integró oficialmente las funciones de Deep Research, la tecnología basada en Gemini que permite realizar investigaciones profundas en segundo plano y sumar informes detallados directamente a cada cuaderno. Además, anunció una ampliación importante en la compatibilidad con distintos tipos de archivos, algo clave para trabajar con múltiples fuentes dentro de un mismo espacio.

Las nuevas funciones buscan que los usuarios puedan resolver investigaciones complejas sin perder tiempo en búsquedas manuales. Deep Research se encarga de explorar la web, contrastar datos y generar reportes bien organizados, que después pueden incorporarse al instante a NotebookLM junto con las fuentes utilizadas. En pocas palabras, la plataforma empieza a funcionar como un investigador personal capaz de recomendar artículos, documentos o sitios relevantes según el tema que estemos trabajando.

Cómo usar Deep Research en NotebookLM

Para activar estas funciones, basta con abrir un cuaderno dentro de NotebookLM y dirigirse a la pestaña Fuentes. Desde ahí, se escribe la pregunta o tema a investigar y se selecciona Deep Research en lugar de la opción de “Investigación rápida”. Una vez enviada la consulta, la herramienta crea un plan de investigación, recorre distintos sitios web y ajusta la búsqueda a medida que aprende del contexto. En unos minutos entrega un informe completo, con información verificada y estructurada.

Google remarca que este informe es solo el punto de partida. Los usuarios pueden agregarlo directamente al cuaderno, junto con todas las fuentes empleadas. Y lo mejor: se pueden seguir sumando nuevos materiales mientras Deep Research trabaja en segundo plano, permitiendo construir una base de conocimiento sólida sin interrumpir el flujo de trabajo. A esto se suman funciones ya conocidas de NotebookLM, como los resúmenes de audio o video, que ahora también pueden aplicarse al contenido generado por Deep Research.

Más formatos compatibles

Google también anunció que NotebookLM ahora soporta más tipos de archivos. Entre las novedades se encuentran:

Hojas de Cálculo de Google , ideales para incorporar datos estructurados o estadísticas.

Archivos de Google Drive mediante URL, sin necesidad de descargas previas.

Imágenes de notas manuscritas, folletos o carteles , que la IA puede analizar para extraer información.

PDFs alojados en Google Drive , que se cargarán directamente.

Documentos de Microsoft Word (.docx), permitiendo revisar borradores y textos sin conversión adicional.

Estas funciones ya comenzaron a llegar a nivel global, y la compatibilidad con imágenes se habilitará en las próximas semanas.