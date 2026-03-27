Google lanzó Search Live: cómo tener conversaciones interactivas con el Buscador

se puede hacer una consulta en voz alta y recibir una respuesta hablada.

Google anunció la expansión global de Search Live, su nueva función de búsqueda conversacional impulsada por inteligencia artificial. A partir de ahora, está disponible en más de 200 países y territorios, permitiendo interactuar con el buscador en tiempo real mediante voz y cámara, en todos los idiomas compatibles con el Modo IA.

El avance está respaldado por el modelo de voz Gemini 3.1 Flash Live, que mejora la naturalidad de las conversaciones, acelera las respuestas y ofrece mayor precisión. Además, su capacidad multilingüe permite que usuarios de todo el mundo puedan hablar con el buscador en su propio idioma, sin configuraciones complejas.

Cómo funciona Search Live en el día a día

Search Live apunta a resolver situaciones donde escribir no alcanza o resulta incómodo. Para usarlo, solo hay que abrir la app de Google en Android o iOS y tocar el ícono “Live” debajo de la barra de búsqueda. Desde ahí, se puede hacer una consulta en voz alta y recibir una respuesta hablada, además de continuar la conversación con nuevas preguntas.

La herramienta también permite profundizar en los resultados con enlaces web relevantes, integrando lo mejor de la búsqueda tradicional con la interacción conversacional.

Búsqueda con cámara: el diferencial clave

Uno de los puntos más fuertes de esta función es la posibilidad de usar la cámara para sumar contexto visual. Por ejemplo, si estás resolviendo un ejercicio, podés mostrarlo directamente y recibir ayuda paso a paso, como si fuera una videollamada con un asistente virtual.

Esta integración también está disponible desde Google Lens. Si ya estás apuntando con la cámara, podés activar el modo Live y hacer preguntas sobre lo que estás viendo en tiempo real, con respuestas inmediatas.

Uno de los puntos más fuertes de esta función es la posibilidad de usar la cámara para sumar contexto visual.

Con este lanzamiento, Google refuerza su estrategia de transformar el buscador en una experiencia más interactiva, útil y adaptada a cada contexto. Search Live combina voz, imagen e inteligencia artificial para ofrecer respuestas más completas y naturales, marcando un nuevo paso en la evolución de cómo buscamos información online.