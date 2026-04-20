Activá los radares de velocidad de Google Maps en 5 simples pasos

El despliegue de Google Maps llegó de forma progresiva en las últimas semanas y muchos usuarios ya lo están viendo en su navegación. La aplicación ahora muestra iconos discretos de cámaras sobre el recorrido y lanza alertas de voz al acercarse a un control de velocidad. Estas funciones están disponibles tanto en Android como en iOS, sin necesidad de instalar complementos ni aplicaciones externas.

Los 5 pasos para activarlo

La configuración lleva menos de un minuto y se hace desde el menú de ajustes de la app.

Actualizá Google Maps a la última versión desde la Play Store o la App Store. Abrí la app y tocá tu foto de perfil en la esquina superior derecha. Entrá a Ajustes → Configuración de navegación y buscá las opciones "Límites de velocidad" y "Velocímetro". Activá ambas. Verificá las alertas de voz: en "Opciones de sonido", asegurate de tener las guías de voz con avisos de alerta habilitadas. Iniciá una ruta con navegación activa. Los iconos de radar aparecerán sobre el recorrido cuando corresponda.

Si todavía no lo ves, probá cerrar sesión, limpiar la caché de la app y cambiar el idioma a Español (Argentina). A veces el despliegue llega primero a ciertos perfiles o regiones.

Cómo funcionan las alertas

Hay dos tipos de controles que la app puede mostrar: fijos y móviles. Las cámaras fijas de control se muestran como un icono de cámara a los lados del camino. Al aproximarse, el usuario recibe un aviso de voz breve y una tarjeta de advertencia en pantalla. Si se supera el límite de velocidad, el velocímetro cambia de color y la alerta se vuelve más notoria.

Los controles móviles o "foto multas" temporales dependen de los reportes de otros conductores. Durante la navegación, basta con tocar el botón "+" de incidente y elegir entre "Radar", "Control de velocidad" o "Speed trap", según el idioma configurado. Luego, se añade la ubicación y se confirma el reporte. Cuantos más reportes existan, mayor será la precisión de los avisos.

Una aclaración importante

La función no reemplaza el cumplimiento de las normas de tránsito. No todos los controles están mapeados, y las autoridades pueden cambiar ubicaciones en cualquier momento. La regla de oro sigue siendo la misma: mantener la velocidad adecuada aunque el mapa no avise. La herramienta es útil para anticiparse y evitar frenadas bruscas, pero la responsabilidad siempre es del conductor.