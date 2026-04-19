Edgardo Alfano mandó al frente a los ministros libertarios y dijo lo que piensan sobre Adorni: "Dicen que..."

Edgardo Alfano contó lo que piensan los ministros sobre Adorni.

Juana Viale suplió este último sábado por la noche a su abuela Mirtha Legrand, en la más reciente emisión de La Noche de Mirtha. La conductora contó con invitados más que importantes, cada uno con su respectiva impronta: Daniel Gómez Rinaldi, Carolina Losada, Ricardo Biasotti y Egardo Alfano.

Este último fue consultado en reiteradas oportunidades sobre diferentes temas políticos, teniendo en cuenta que se especializa en ese ámbito. En determinado momento, Juana le consultó a Alfano qué piensan los ministros libertarios sobre Manuel Adorni, envuelto en los últimos meses en diversos escándalos. Lejos de patear la pelota afuera, fue claro y contundente con el pensar de los funcionarios oficialistas.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 18 de abril.

¿Qué dijo Edgardo Alfano de los ministros y Milei?

Una vez la presentadora le preguntó por la sensación que hay entre los allegados políticos del actual presidente, el trabajador de prensa replicó: "¿En público o en privado?". En relación a la diferencia, indicó: "En privado los ministros te dicen 'la verdad que para nosotros lo mejor es que se vaya', te lo dicen en privado. Pero en público, Milei les pega con la regla en los dedos si llegan a decir algo así, quiere que todos se encolumnen respaldando a Adorni".

Biasotti quiso saber entonces qué expresa la gente, a lo cual Alfano señaló: "En las redes está muy dividido. Hay muchos libertarios que se alinean con el pensamiento de Milei y de Karina, pero hay otros que son como 'votos prestados' que dicen 'no, que salga'.