América gana a campeón Toluca con doblete de uruguayo Rodríguez en torneo mexicano

América, ​el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, venció 2-1 el sábado al vigente campeón Toluca con un doblete del uruguayo Brian Rodríguez en la decimoquinta ‌jornada del torneo Clausura.

Con la victoria, ‌las "Águilas" del América llegaron a 22 puntos para ubicarse en el sexto lugar, dentro de la zona que da acceso a la postemporada, instancia a la que clasifican los clubes que ocupan los primeros ocho lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

En el partido disputado en el estadio Banorte de la Ciudad de México, Toluca estuvo cerca de anotar a los ocho minutos con un remate del argentino Nicolás Castro que ​pegó en el poste ⁠izquierdo.

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Los "Diablos Rojos" de Toluca continuaron generando varias opciones de gol que no concretaron. Y fue ‌América quien se puso en ventaja a los 44 minutos con un colocado ⁠disparo de Rodríguez desde fuera del área, metiendo el ⁠balón pegado al poste derecho.

El delantero uruguayo anotó su doblete a los 50 minutos con un potente disparo desde fuera del área con el que metió el balón junto al poste derecho ⁠de la portería defendida por Luis García.

Toluca descontó a los 53 minutos cuando ​el defensor Miguel Vázquez anotó en su propia portería al desviar ‌con la cabeza un tiro de esquina enviado ‌por Alexis Vega desde el sector izquierdo.

América estuvo cerca de anotar el tercer gol ⁠a los 55 minutos con un potente disparo de Isaías Violante que pegó en el travesaño.

El portero Luis García evitó el triplete de Rodríguez a los 60 minutos al desviar con el pie un disparo del uruguayo, quien quedó frente a la portería tras escapar desde la media ​cancha.

América tuvo ‌una opción clara de anotar el tercer gol a los 89 minutos por conducto de José Raúl Zúñiga, quien quedó frente a la portería desprotegida tras eludir a García, pero el delantero colombiano mandó el balón por un lado.

Toluca se quedó con un hombre menos a los 97 minutos con la expulsión del delantero brasileño Helinho, ⁠quien vio la tarjeta roja tras cometer fuerte falta a Alan Cervantes.

La acción ocasionó que jugadores de ambos clubes comenzaran una gresca que fue controlada después de algunos minutos.

En los otros partidos del sábado, Pachuca clasificó a la postemporada o liguilla tras vencer 3-1 como visitante a Monterrey con goles del brasileño Robert Kenedy, Alán Bautista y del ecuatoriano Enner Valencia, después de que el argentino Lucas Ocampos había puesto en ventaja a los "Rayados" de Monterrey.

Los "Tuzos" de Pachuca se ubicaron en el segundo lugar ‌con 31 puntos, tres menos que el líder Guadalajara.

Por su parte, Cruz Azul también aseguró su lugar en los cuartos de final tras empatar 1-1 con Tijuana. El uruguayo Gabriel "El Toro" Fernández anotó para la "Máquina Celeste" de Cruz Azul y el marroquí naturalizado español Mourad Daoudi lo hizo para los "Xolos" de Tijuana.

Cruz Azul se ubicó en el cuarto lugar con 29 puntos.

El líder Guadalajara goleó 5-0 ‌a Puebla con doblete de Bryan González y otros tantos de Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos.

En tanto, León venció 3-1 a Bravos de Ciudad Juárez con goles del panameño Ismael Díaz en dos ‌ocasiones y del colombiano ⁠Daniel Arcila. Para Bravos de Ciudad Juárez anotó el colombiano Óscar Estupiñan.

Por su parte, Necaxa y Tigres UANL igualaron a un gol con goles de ​los argentinos Tomás Badaloni y Ángel Correa, respectivamente.

La jornada se completará el domingo cuando Santos Laguna juegue ante Atlas.

El viernes, Pumas UNAM aseguró su lugar en la postemporada tras ganar 2-0 como visitante al Atlético de San Luis, mientras que Mazatlán y Querétaro empataron 1-1.

Con información de Reuters