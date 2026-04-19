Descubrieron en Chubut una nueva especie de dinosaurio, el "Bicharracosaurus dionidei"

Una nueva especie de dinosaurio fue hallada en la provincia de Chubut. La Patagonia argentina nuevamente el centro de la paleontología mundial con el descubrimiento del "Bicharracosaurus dionidei", un ejemplar herbívoro de cuello largo que vivió hace más de 155 millones de años y permitirá ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas del Jurásico.

Los primeros restos del nuevo dinosaurio fueron hallados por Dionide Mesa, un vecino que recorría el campo a diario y mantenía contacto con los investigadores del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF).

"Cada vez que encontraba fósiles nos avisaba y decía: ‘¡Encontré un bicharraco!’, y nos llevaba hasta el lugar. A veces hablaba de una ‘paleta’, y era una escápula; otras de un ‘costillar’, y terminábamos encontrando vértebras con costillas asociadas”, recordó José Luis Carballido (CONICET–MEF), coautor del estudio.

Mesa fue el primero en informar sobre los restos fósiles, entre los que se encontraba un costillar, del que asomaban vértebras aún articuladas en el terreno.

¿Por qué se llamaba Bicharracosaurus dionidei?

El nombre del dinosaurio se debe al término "bicharraco", usado por Dionide cuando encontraba restos, al que se sumó el término griego saurus (lagarto) y dionidei que hace referencia al nombre del poblador rural.

“El nombre no solo es un homenaje a él, sino también a todas las personas de campo que colaboran en estos descubrimientos”, indicó Carballido. La nueva especie es un herbívoro de cuello largo. El descubrimiento aporta claves sobre la diversidad de dinosaurios que habitaron la Patagonia hace unos 160 millones de años.

¿Cómo era el nuevo dinosaurio encontrado en la Patagonia?

​Los fósiles pertenecen a un solo individuo del que se preservaron parte de la columna vertebral, costillas dorsales y fragmentos de la cadera. Es un ejemplar adulto que pudo haber alcanzado unos 15 metros de largo y cerca de 20 toneladas de peso.

“Lo más distintivo son sus espinas neurales, las proyecciones óseas sobre las vértebras,. Mientras que en la mayoría de los saurópodos son más anchas que largas, en este dinosaurio están comprimidas y alargadas de adelante hacia atrás”, explicó el coautor del estudio.

Desde el punto de vista evolutivo, el Bicharracosaurus forma parte de los Macronaria, un grupo de saurópodos con origen en el Jurásico y que luego dominaría los ecosistemas terrestres hasta el final del Cretácico. Algunos de sus representantes más conocidos son ejemplares gigantes como el Brachiosaurus y Patagotitan.

"Su hallazgo es especialmente importante porque los registros jurásicos en el hemisferio sur de este grupo son muy escasos”, sostuvo el investigador.

¿Dónde encontraron al nuevo dinosaurio?

Los fósiles fueron hallados en yacimientos jurásicos al noroeste de Chubut, en la formación Cañadón Calcáreo de unos 160 millones de años. Esta unidad geológica es reconocida a nivel internacional. “Es una edad de la que tenemos muy pocos registros de dinosaurios en el hemisferio sur, por lo que cada descubrimiento nos aporta información clave".

Paleontólogos del Conicet y del MEF realizan trabajos de campo en esta región desde hace más de 20 años junto a investigadores de otras instituciones, con el apoyo de la Fundación Alemana de Investigación (DFG).

A partir de estos trabajo, se encontraron varios dinosaurios como el saurópodo Tehuelchesaurus benitezii, Brachytrachelopan mesai, con un cuello inusualmente corto, y restos que sugieren la presencia de otros grandes saurópodos e incluso de un estegosaurio.