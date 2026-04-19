Ocho niños fueron asesinados en un tiroteo masivo en Estados Unidos

​Ocho niños, de entre 1 y 14 años, murieron el domingo en un tiroteo masivo en Shreveport, ‌en el estado e ‌Luisiana, y el presunto autor de los disparos falleció abatido por la policía durante una persecución en automóvil, informaron las autoridades locales. El incidente se suma a otros tiroteos masivos más en Estados Unidos.

El portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, Christopher Bordelon, dijo en una rueda de prensa que ​algunos de los ⁠niños eran familiares del presunto autor de los disparos ‌y que los tiroteos ocurrieron en tres viviendas. Bordelon ⁠indicó que al menos 10 ⁠personas recibieron disparos, pero no proporcionó detalles sobre el estado de las víctimas supervivientes. El tiroteo tuvo lugar poco después de las ⁠6 de la mañana del domingo y se ​considera un altercado doméstico, según Bordelon.

El presunto ‌autor del tiroteo robó un vehículo ‌tras el tiroteo y murió después de que la ⁠policía disparó contra el auto durante una persecución que se prolongó hasta la vecina parroquia de Bossier, señaló el portavoz policial.

Bordelon dijo que el nombre del presunto autor de los disparos se daría a conocer una vez que el departamento haya notificado a las ⁠familias de las víctimas. "Sabemos que algunos de los niños que se encontraban dentro eran sus descendientes", dijo Bordelon. "Es una situación trágica, quizá la peor que hayamos vivido nunca", dijo el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux.

Una "tragedia desgarradora"

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, natural de Shreveport, publicó en las redes ‌sociales que su equipo estaba en contacto con la policía local en relación con la "tragedia desgarradora".

Sin contar el incidente de este fin de semana en Shreveport, el Registro de Violencia con Armas recoge al menos 119 tiroteos masivos en Estados Unidos ‌este año, que causaron 117 muertes, entre ellas 79 niños, además de 458 heridos. El archivo define un tiroteo masivo como ‌un incidente en ⁠el que al menos cuatro personas, sin contar al tirador, resultan heridas o mueren por disparos. ​Según los datos del archivo, el año pasado hubo 407 tiroteos masivos en Estados Unidos.

Con información de Reuters