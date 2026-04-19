Una nueva amenaza de tiroteo escolar generó alarma en un colegio de Rancul, en la provincia de La Pampa, luego de que un alumno de 13 años manifestara su voluntad de “matar a tiros” a docentes y directivos durante la jornada escolar de este último viernes.

El hecho fue denunciado por la asesora pedagógica de la institución, después de que el adolescente señalara incluso los nombre puntuales de algunos docentes como posibles blancos, según informó el medio local Infotec.

Posteriormente, el menor intentó desdecirse y sostuvo que se trataba de un “chiste”. Pese a ello, las autoridades activaron los protocolos de seguridad debido a la seriedad del episodio.

Los directivos del establecimiento resolvieron actual, especialmente frente al contexto de reiteradas amenazas en establecimientos educativos del país durante la última semana y a casi tres semanas del tiroteo escolar en San Cristóbal, Santa Fe, en el que un alumno de 15 años mató a un compañero de 13.

En este marco, la Justicia vinculó de manera directa el hecho de Rancul con los episodios ocurridos en las últimas semanas en otros colegios. “El accionar parece responder a un patrón viral, de seguir esas cadenas a través de las redes sociales y esos retos virales”, señaló al respecto el fiscal Guillermo Komarofky, a cargo de la investigación, según declaraciones citadas por el diario La Voz.

Además, el gobierno de La Pampa, a cargo del gobernador Sergio Ziliotto, pidió ser parte querellante en la causa por las amenazas escolares tras los eventos de amenazas previos en otras escuelas secundarias de todo el país.

El hallazgo de un arsenal ilegal tras las amenazas del alumno

Luego de la intervención de la Oficina Penal Juvenil, encabezada por Emilia Buffone, se dispusieron allanamientos en domicilios relacionados con el menor, procedimientos que estuvieron a cargo de la Comisaría Departamental de Rancul.

Durante los operativos se secuestraron dispositivos electrónicos para ser peritados, mientras que en otra vivienda, en donde reside el padre del estudiante señalado, se encontró un arsenal.

De acuerdo a lo informado, fueron incautadas carabinas, una escopeta y una pistola calibre .380, además de una importante cantidad de municiones de diversos calibres, documentación vinculada al armamento y equipos tecnológicos como visores nocturnos e infrarrojos.

Sin embargo, dado que el propietario del inmueble no tenía la documentación correspondiente para justificar la tenencia del armamento, se abrió una causa penal paralela por tenencia ilegal de armas, imputando al progenitor del alumno acusado.