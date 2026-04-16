Alerta por amenazas de tiroteos en distintos colegios del país: las siete provincias más afectadas

En las últimas horas, se encendió una alarma en todo el país por distintas amenazas de tiroteos que aparecieron en escuelas de Argentina, que obligaron a desplegar operativos de prevención. Los casos se dieron en un contexto atravesado por los crecientes episodios de violencia escolar que se registraron en provincias como Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.

Las amenazas aparecieron como pintadas en las paredes de las propias escuelas, con mensajes como: “Mañana 15/4 tiroteo, no vengan”. Según Noticias Argentinas se advirtieron este tipo de advertencias en Córdoba, en el barrio porteño de Caballito, en las ciudades de La Plata y de Mar del Plata y también en la provincia de Tucumán.

Pintadas en paredes y amenazas de tiroteo en las escuelas: ¿Reto de Tik Tok?

Si bien la aparición de estos mensajes en las escuelas generó una preocupación generalizada, comenzaron a surgir versiones de que las amenazas podrían formar parte de un reto viral que trascendió de las redes sociales. Las autoridades manejan esta hipótesis, ya que se repiten los mismos mensajes al unísono, en distintos puntos del país.

Sin embargo, desde los organismos de seguridad y educación remarcaron que, más allá del posible origen asociado a las redes sociales, no se descarta ninguna hipótesis y continúan los operativos preventivos para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las comunidades educativas en el interior de las instituciones.

Los antecedentes de violencia escolar recientes que generan preocupación

Tras la aparición de las amenazas en distintas escuelas del país se activaron protocolos de actuación, que incluyeron reuniones entre directivos, docentes y familias para coordinar medidas de prevención. En la provincia de Tucumán, incluso, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto para reforzar los controles y establecer sanciones ante este tipo de situaciones.

Las autoridades también hicieron hincapié en la necesidad de evitar que se repitan hechos trágicos como el que marco un antes y un después en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero de 13, dentro de su escuela.

Cabe recordar que la investigación de los casos halló similitudes con comunidades digitales conocidas como “subculturas subdigitales”, entre las cuales se reconoce a True Crime Community (TCC). En este espacio online se analizan y difunden contenidos relacionados con tiroteos y masacres escolares, especialmente en países como Estados Unidos.