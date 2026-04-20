Sabalenka y Alcaraz se quedan con los premios Laureus a los mejores deportistas del año

Premios Laureus del Deporte Mundial

El tenis acaparó la atención en lunes en los Premios Laureus, ya que Aryna Sabalenka y ‌Carlos Alcaraz fueron galardonados ‌como los mejores deportistas del año.

Ambos recibieron el galardón tras una brillante temporada 2025 en la que terminaron en lo más alto de las clasificaciones del tenis.

El español Alcaraz, de 22 años, recuperó el número uno mundial al final de año tras conquistar dos ​títulos de Grand ⁠Slam -en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos-, ‌lo que puso de relieve su supremacía ⁠en todas las superficies.

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Por su ⁠parte, la bielorrusa Sabalenka, de 27 años, se situó a su lado en el círculo de ganadores en Nueva ⁠York y también alcanzó la final en Australia ​y Francia, coronando una temporada de implacable ‌consistencia.

Con su triunfo, Sabalenka se ‌une a la lista de ganadoras del premio ⁠Laureus a la Deportista del Año en su disciplina, entre las que se encuentran Serena Williams, Jennifer Capriati, Justine Henin y Naomi Osaka.

Rory McIlroy se alzó ​con el ‌premio al Regreso del Año tras poner fin a una espera de 11 años para completar el Grand Slam de su carrera con una victoria en el Masters de 2025, título ⁠que defendió con éxito este año.

El piloto de F1 Lando Norris fue nombrado Revelación Mundial del Año, mientras que el Paris Saint-Germain se llevó el premio al Equipo Mundial del Año tras una cosecha de trofeos en 2025 que incluyó la liga y la Copa de Francia, además de ‌su primera corona de la Liga de Campeones.

A continuación, los ganadores:Premio al Deportista Mundial del Año: Carlos AlcarazPremio a la Deportista Mundial del Año: Aryna SabalenkaPremio al Equipo Mundial del Año: París Saint-GermainPremio al Revelación Mundial del Año: ‌Lando NorrisPremio al Regreso del Año: Rory McIlroyPremio al Deportista Mundial del Año con Discapacidad: Gabriel AraujoPremio al Deportista de ‌Deportes de ⁠Acción del Año: Chloe KimPremio al Joven Deportista Mundial del Año: Lamine YamalPremio Laureus a ​la Inspiración Deportiva: Toni KroosPremio Laureus a la Trayectoria: Nadia ComaneciPremio Laureus al Deporte por el Bien: Futbol Mas

Con información de Reuters