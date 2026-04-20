El Gobierno tuvo un superávit comercial de U$S 2.500 millones en marzo

El superávit comercial alcanzó los U$S 2.523 millones en marzo, convirtiéndose en el tercer valor más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Este desempeño se explicó principalmente por un marcado crecimiento de las exportaciones, mientras que las importaciones permanecieron casi sin cambios.

De acuerdo con la información difundida por el Indec este lunes, en el tercer mes del año el país concretó ventas al exterior por U$S 8.645 millones. En la comparación mensual, esto representó un incremento del 19,8%, el mayor desde enero de 2021, período en el que la actividad económica aún sentía el impacto de la pandemia de Covid-19.

En marzo, las exportaciones experimentaron un crecimiento interanual del 30,1%. Este avance estuvo explicado principalmente por un aumento del 25,3% en los volúmenes enviados al exterior y una suba del 3,9% en los precios. En términos desestacionalizados, se observó un incremento del 19,8%, mientras que la tendencia-ciclo mostró una mejora del 1,2% respecto al mes previo.

Por su parte, las importaciones totalizaron U$S 6.122 millones en marzo, lo que implicó una suba interanual del 1,7%. Este resultado respondió al incremento del 5,8% en los precios, dado que las cantidades importadas retrocedieron un 3,7%. En la medición desestacionalizada y en la tendencia-ciclo se registraron alzas del 0,4% y 0,2%, respectivamente, en comparación con febrero de 2026.

Como resultado, la balanza comercial arrojó en marzo un superávit de U$S 2.523 millones, lo que significó una mejora de U$S 1.899 millones frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, el índice de términos del intercambio mostró un deterioro, producto de un encarecimiento relativo de las importaciones frente a las exportaciones.

Qué impulsó a las exportaciones

Todos los sectores mostraron aumentos en comparación con igual período del año pasado. Los productos primarios (PP) crecieron un 56,2%, alcanzando los U$S 845 millones. Este resultado se explicó por una expansión del 62,7% en los volúmenes exportados, pese a una baja del 3,8% en los precios. Dentro de este grupo, el rubro de cereales fue el de mayor crecimiento, con un incremento de USD 421 millones.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) registraron una suba del 26,4%, lo que implicó un aumento interanual de U$S 502 millones. Tanto las cantidades como los precios contribuyeron a este resultado, con alzas del 13,6% y 10,8%, respectivamente.

En cuanto a combustibles y energía (CyE), se alcanzaron U$S 1.235 millones, el nivel más alto registrado, con un crecimiento de U$S 232 millones y una variación del 23,2% respecto a marzo de 2025. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por mayores exportaciones de combustibles y petróleo crudo. Los volúmenes crecieron un 29,1%, mientras que los precios retrocedieron un 4,5%. Cabe destacar que, aunque los precios internacionales del crudo vienen mostrando una tendencia al alza, los valores de marzo reflejan operaciones iniciadas hasta 45 días antes de su exportación.

Por último, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) totalizaron U$S 2.659 millones, con un incremento del 18,9% en relación con el mismo período del año anterior, equivalente a U$S 423 millones adicionales. Este crecimiento se explicó por aumentos tanto en los precios (9,7%) como en las cantidades exportadas (8,5%).